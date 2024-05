KLJUČNA PITANJA NA KOJA MORA DA ODGOVORI MAJKA DEČAKA UBICE IZ "RIBNIKARA": Danas prvi put iznosi odbranu, STIGLA U SUD (FOTO)

Majka dečaka ubice koji je 3. maja prošle godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja, stigla je u Viši sud u Beogradu u kom bi danas trebalo da iznese svoju odbranu. U sud su došli i rodtitelji ubijene dece, koji će imati mogućnost da joj postave pitanja posle iznošenja odbrane, a ispred sudnice je i glavni javni tužilac Višeg tužilaštva u Beogradu, Nenad Stefanović.

Podsetimo, ona se na pripremnom ročištu pred početak suđenja samo kratko izjasnika da "nije kriva". Tokom prethodnih suđenja, odbranu je iznosio njen suprug, otac dečaka koji je odgovarao na pitanja tužilaštva i roditelja ubijene dece, ali ne i ono što su imali da ga pitaju zastupnici oštećenih.

Majka dečaka je, kako je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saopšteno u oktobru prošle godine, kada je optužnica podignuta, neposredno optužena jer je neovlašćeno držala municiju, s obzirom da je tokom istrage na jednom od metaka za pištolj “češka zbrojevka” iz kog je dečak ubica pucao u školi pronađen njen nesporni DNK trag, tačnije na jednoj čauri pronađenoj kod vrata u učionici – kabinetu istorije.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da ona bude osuđena na dva godine i šest meseci zatvora.

- Interesantno je da je majka dečaka ubice stručnjak za DNK veštačenja i da bi upravo trebalo da iznese odbranu na oklnost njenog jakog DNK traga koji je pronađen na čauri, odnosno da odgovori na pitanje kako je došla u kontakt sa čaurom i da li je znala da njen muž ima oružje i municiju, kao i na koji način ga čuva - objašnjava izvor Kurira i podseća da je otac dečaka optužen da je dete vodio u streljanu i da nije propisno čuvao oružje za koje je imao dozvolu, pa je maloletni ubica lako došao do njega, stavio ga u školski ranac i počinio ubistvo.

Prema rečima našeg saogovornika, iako je malo verovatno da će majka tokom iznošenja odbrane sama da se osvrne na to da li je njen sin uoči masakra pokazivao neubičajeno ponašanje i da li je sumnjala da mu treba stručna pomoć, to pitanje će joj verovatno postaviti tužilaštvo ili zastupnici oštećenih.

- Nema sumnje da je majka znala da otac trinaestogodišnjaka vodi da vežba gađanje, ali bi interesantno bilo da se čuje u sudnici da li je ona to podržavala i da li je sa mužem razgovarala o tome da kako dečak ubica puca i da li "ima talenat" za gađanje. Čvrsto verujem da će tužilaštvo i punomoćnici da joj postave i pitanja koja se odnose na to da li je njen sin voleo oružje i da li je ona podržavala to što dete uči da puca u pokretne mete i koncentrične krugove - kaže naš sagovornik.

Posle majke dečaka ubice, odbranu bi trebalo da iznesu i vlasnik i instruktor u streljani u koju je otac dovodio dečaka. Kako je saopšteno iz tužilaštva ranije, oni se sumnjiče za lažno svedočenje.

