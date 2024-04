"ON JE TAKVO DETE, ILI JE NAJBOLJI - ILI GA NEĆE BITI" Profesorka dečaka ubice iz Ribnikara svedočila na sudu - Bio je DOMINANTAN

U parničnom postupku koji roditelji ubijene dece u Osnovnoj skoli Vladislav Ribnikar vode protiv dečaka ubice, njegovih roditelja i škole, posle oca dečaka ubice koji je pred sudom izjavio da "nije u stanju da ponovo prolazi kroz sve" i odbio da odgovara na pitanja sudije, ali i roditelja dece koji je njegov sin 3. maja usmrtio, svedočila je nastavnica srpskog jezika koja mu je bila razredni starešina godinu pre masakra.

- Bio je odličan učenik, imao je sve petice, išao je na takmičenja, kulturan i nije imao probleme sa drugom decom. Međutim, ono sto sam ptimetila je da je bio dominantan, kada je razgovarao s nastavnikom recimo, postavljao se kao da je on iznad svih, a mi neka sredina. Nije on bio drzak, ali se ponašao superiorno u odnosu na sve - izjavila je pred sudom nastavnica Nada Radonjić Bulatović i potvrdila da je majka dečaka ubice pred kraj šestog razreda trazila da on bude prebačen u drugu smenu i da je pomenula da ga "neka deca u maju nisu zvala na rodjendan i da mu je zbog toga bilo krivo"

- Ne znam da li bi iko ranije mogao da pomisli da jedno dete moze da učini tako nesto. Kada razmislim, pre nisam primećivala nedostatak empatije, ali posle svega sećam se da su imali zadatak da recituju izuzetno emotivnu pesmu ali da on nije uspevao da prenese emociju. Moje lično mišljenje je da je razlog što je zeleo da pređe u drugu smenu to što je u ovoj bio najbolji ucenik, i što je želeo da se u drugoj smeni takmiči sa decom - iznela je svoja zapažanja o dečaku ubici njegova bivša razredna, koja je navela i da je neobično to što je još u petom razredu govorio da želi da bude naučnik kada poraste.

- Ja mislim da je on takvo dete, sklono takmičenju, ili je najbolji ili ga neće biti. Puno sam razmišljala posle 3. maja od tada niko od nas više nije isti. Funkcionišem kao zombi, robot koji sve potiskuje. Nepristojno je da govorim o svom bolu pred ovim ljudima - rekla je nastavnica misleći na toditelje ubijene dece koji su sedeli u sudnici.

Inace, kako je Kurir pisao, otac dečaka ubice prethodno je odbio da odgovara na njihova pitanja vadeći se na "pijetet prema zrtvama". Međutim, iako je na početku suđenja rekao da mu nije bitno kako će sud da ga osudi "jer je on zbog najveće tragedije na svetu koju je počinio njegov sin mrtav čovek" pažljivo zapisivao svedočenje nastavnice i pitanja koja joj je preko svoje advokatice postavio.

Na kraju je zatražio da iz pritvora bude doveden i sutra, kada bi trebalo da bude saslušana njegova žena, majka dečaka ubice.