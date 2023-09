ANALIZA KURIRA PRED VELIKI SRPSKI OBRAČUN: Novak mora šampionski, a Đere da veruje u pobedu!

Iako je – na žalost – previše česta i štetna pojava da se rano u žrebu ATP turnira susreću igrači iz Srbije, retko kada se dešavalo da je – pored Novaka Đokovića, njegov protivnik (a kolega iz reprezentacije) bivao u odličnoj formi. U tom smislu je večerašnji meč ponovo prvog igrača sveta sa 32. nosiocem Ju Es Opena Laslom Đereom mali izuzetak – u kome će po svemu očekivanom uživati i navijači bez nacionalnog predznaka u svojim teniskim afinitetima.

Ko je pratio njihov prvi meč na domaćem terenu Serbia Opena pre 2 godine, možda je bio šokiran njegovim tokom – i činjenicom da je Laslo Đere možda i više zaslužio pobedu tog dana posle tri paklena i do krajnjih granica neizvesna tri seta. Tim ocenama se pridružio i sam Novak, doduše još uvek nespreman za izazove turneje posle traumatične australijske sage – ali sećanja na to su, srećom, već daleka teniska prošlost. To je činjenica pre svega zahvaljujući Novakovim nedavno ostvarenim velikim uspesima – osvajanjem Vimbldona, završnog Mastersa u Torinu, Australijen Opena i Rolan Garosa – ali i inspirativnom rivalstvu protiv perjanice nove generacije teniskih asova Karlosa Alkaraza – za koga će Novak po svemu sudeći biti ultimativni takmičarski izazov do kraja njegove rekordima prožete karijere.

foto: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia

Upravo sa tim nivoom tenisa “u reketu, glavi, rukama i nogama” veoma nadahnuti, spremni i – po izgledu žreba rekli bismo I srećni – Novak Đoković dočekuje meč protiv Lasla, uz veliku lebdeću šampionsku auru koje su još više podigli trijumfi u finalu Sinsinatija – ali i prva dva kola protiv Milera i Zapate Miraljesa. Ako je ceo meč protiv Francuza – i potonji setovi protiv Španca – Novakov “zlatni standard” po realizaciji svih strateških zamisli i raznovrsne I efikasne igre, šta je to što bi iz njih Novaku predstavljalo osnovu za postavku meča protiv Lasla?

Novak zna da će od početka morati da nametne svoje šampionske atribute kako bi stavio Lasla pod igrački i naročito psihološki pritisak, gde su odličan prvi servis i varirajući drugi (kik, preciznost) biti slovo A, fantastičan ritern – slovo B, a fizička mobilnost – slovo C abecede pobede. Ni jedan od ovih elemenata ne bi trebao delovati nezavisno niti u znatno manjoj meri proporcionalno od drugih – jer bi se onda otvorile rupe u igri koje bi ionako izuzetno motivisanom Đereu podigle samopouzdanje da odigrava veoma efektne kombinacije protiv kojeg mnogi top 10 igrači ATP rang liste nisu imali prava rešenja. Ako Laslo bude spreman na više nivoa da se suprotstavi Novaku – a zatim se po potrebi adaptira i istraje u primeni primarnog i sekundarnog plana igre – “najveći svih vremena” će više puta udariti o “tvrdo” – gde će mu od izuzetne važnosti biti činjenica da protiv fizički veoma jakog igrača nastupa u kasnom večernjem – i temperaturno hladnijem terminu. Visok procenat servisa, medotična realizacija nastalih prilika, kontriranje probijajućim udarcima protivnika promenom tempa, pravca i ugla sopstvenih povratnih udaraca, po potrebi postepeno podizanje nivoa agresivnosti radi boljeg čitanja igre Đerea i umanjenja grešaka – a zatim intuicija i osećaj za važnost momenata u meču koji bi mogli da se pokažu ključnim su ono što bi Đoković trebao da ima u svom repertoaru večeras kako bi se našao u četvrtom kolu Ju Es Opena.

foto: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia

Sa druge strane – a kao prvi sveti zadatak – Đere bi morao da veruje u to da može da pobedi Novaka – od prvog do poslednjeg momenta provedenih na terenu, a za uzor uzme sve one “autsajdere” kojima je to uspevalo da pođe za reketom (poslednji – Museti, u Monte Karlu ove godine). Rekao je Italijan tom prilikom da je ““Novaka potrebno “ubiti” devet puta da biste ga pobedili””, i to su reči koje bi trebale da obavežu ali i ohrabre Đerea da je ovaj izazov nad izazovima – dostižan. Laslo bi morao da odigra savršen prvi set, po mogućnosti I da ga dobije – a onda da se spremi na demonstraciju svih neverovatnih mogućnosti svog slavnog protivnika – i kao pravi odgovor na to – najvišni nivo verovanja u svoju igru, snagu, pokretljivost, istrajnost – kako bi svi elementi njegove igre nastavili da funkcionišu I da ga služe kroz “oluju” koja će ga čekati. Podigao je Laslo nivo svojih servisa – a naročito riterna – na mnogo viši nivo; iznenadio je brojne pratioce tenisa prodornošću svojih udaraca sa osnovne linije, istrajnošću u razmenama – pa i spremnosti da odigra “nešto više i drugačije” ako situacija to nalaže – na mreži, pri ulasku u teren. Čak i ako bude izgubio prva dva seta – Đere bi morao sebi da bukvalno “naloži” da ima šanse da okrene naredni set u svoju korist – a 2:1 otvara novu perspektivu i poglede na zbivanja na terenu, u glavi – i srcu. Čak i ako uz tu igru konačno izgubi – sa ili bez osvojenog seta – to će biti izuzetno značajno iskustvo za Lasla – koje će sigurno moći da sistematizuje i iskoristi kroz svoje dalje karijerne nastupe protiv igrača najvišeg svetskog ranga. Toliko puta je bio blizu džinovskih pobeda Đere, ostajao kratkih rukava uz prateći bol i razočarenje – ali se dizao, donosio dobre vesti sa narednih turnira – i definitivno stvorio jedan novi kvalitet koji teniski analitčari u svim ulogama počinju da primećuju I da o njima vode računa. U tom smislu – gde bolje prilike da se zasija na najvećoj svetskoj teniskoj pozornici – i sportska sudbina usmeri u drugom pravcu?

foto: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia

U nadi da će pravi ljubitelji tenisa večeras zaboraviti na vremensku razliku i iskoristiti prvu noć vikenda za uživanje u pravim sportskim uzbuđenjima – vidimo se na Ju Es Openu i klasiku u režiji dvojice izuzetnih sportskih asova i prijatelja iz Srbije!

Vuk Brajović / Kurir sport