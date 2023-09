ĐERE SPREČIO NOVAKA DA ISPIŠE ISTORIJU: Niko do sada OVO nije uradio, Đoković je bio na dobrom putu

US OPEN

Novak Đoković je vlasnik gotovo svih najbitnijih rekorda u istoriji tenisa.

Jedan od najbitnijih je broj grend slem titula, a sa 23 trofeja Novak je ispred konkurencije.

No, Novak nikada nije osvojio grend slem bez izgubljenog seta.

Samo petorici tenisera to je pošlo za rukom u Open eri, koja se igra od 1968. godine. A zanimljivo, nikada se to nije desilo na Ju Es openu, pa su mnogi očekivali da to Novaku pođe za rukom ove godine.

Do sada su grend slem titule bez izgubljenog seta po jednom osvajali Ilije Nastase (Rolan Garos 1970.) i Ken Rouzvol (Australijan open 1972.). Dva puta je to uradio Rodžer Federer (Australijan open 2007. i Vimbldon 2013.). Tri puta je Bjorn Borg to učinio (Vimbldon 1976., Rolan Garos 1978. i 1980.). Rekorder je Rafael Nadal koji je četiri od 14 titula na Rolan Garosu osvojio bez izgubljenog seta.

Kurir sport