ĐERE ĆE DUGO PAMTITI OVE REČI! Novak otkrio šta je poručio Laslu na mreži nakon meča - hvalio je protivnika kao nikad do sada!

Specijalni izveštač iz Njujorka: Vuk Brajović

Najbolji teniser ikada Novak Đoković pobedio je Lasla Đerea sa 3:2 (4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3) i tako izborio plasman u četvrto kolo US Opena.

Nakon meča, na konferenciji za medije Novak je najpre objasnio kako je uspeo da se "dovede u red" za treći set.

“Rekao bih da su ovo bila dva različita meča prva dva seta, a zatim poslednja tri. Rezultat u trećem i četvrtom nije verodostojan onome što se dešavalo na terenu, jer smatram da je bilo mnogo neizvesnije nego 6-1 6-1. Mislim da je igrao fenomenalno, i nikad pre ga nisam video da igra na ovom nivou. Osećao je loptu izuzetno dobro, sve je bilo u njegovoj zoni udarca a smatram da je i taktički bio izuzetno dobro pripremljen. Otpočeo je meč izuzetno dobro, osećao se mnogo lagodnije na terenu od mene dok sam se ja uglavnom branio u prva dva seta,” odgovara Novak.

foto: Chryslene Caillaud/ Panoramic / Panoramic / Profimedia

“Iskreno, morao sam i trebao da igram znatno bolje i na višem nivou u prva dva seta, ali moram da mu čestitam na tome što me je izbacio iz moje zone komfora i igrao možda i najbolji tenis od kad ga poznajem. Čestitam mu, krivo mi je zbog njega a na mreži sam mu rekao da mora da nastavi da igra na ovaj način jer ako to bude uspeo sigurno će značajno napredovati na rang listi. On je izuzetan momak, veliki radnik i večeras je pokazao da zaslužuje da bude mnogo bolje rangiran nego što je trenutno!” ističe Đoković u pohvali Đerea.

Da li ste osetili da imate psihološku prednost posle trećeg seta?

"Nisam siguran da sam imao bilo kakvu psihološku prednost jer sam gubio 2:0 u setovima. Možda sam osetio da sam se vratio u meč kada sam osvojio treći, da ga “imam” ako to mogu tako reći. Ali on je nastavio da se bori, ostao je staložen, nije pokazivao previše emocija, nije se “pogubio” nego je bio konsistentan i u toj situaciji. Smatram da sam tada podigao svoj nivo igre i uspevao da bolje čitam njegovu od trećeg seta do kraja meča nego što je to bio slučaj u prvom i drugom, “ kaže Novak, i nastavlja:

“Servirao sam dobro kada je to bilo potrebno, a naročito u petom setu. Samo jedan brejk nas je delio, imao je brejk-loptu za potpuni povratak u set i poslednji gem je “kidao nerve”. Zbog svega toga sam veoma srećan što sam na kraju pobedio u ovakvom meču!”

Na koji način bi ovo iskustvo moglo da bude korisno za vas u pogledu ostatka turnira I samopouzdanja da se na ovaj način vratite i izvučete pobedu?

“Slušajte, uvek je bolje pobediti nego izgubiti i to je prosta logika. Poruka koju bi drugi konkurenti iz ovog trebali da izvuku je da sam i dalje sposoban da igram mečeve u pet setova duboko u noć. Povratak u meč posle zaostatka od 2-0 uvek šalje snažnu poruku vašim protivnicima. U isto vremen nije mi poželjno naći se u ovakvoj situaciji da budem iskren. Mnogo više mi prijaju pobede bez izgubljenog seta, i nadam se da ću se u sledećem meču vratiti na taj kolosek!” zaključuje Novak.

Kurir sport