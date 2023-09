"POKAZAO JE ZBOG ČEGA JE NAJBOLJI SVIH VREMENA" Laslo Đere otvorio dušu nakon poraza - Ovo će mi značiti za budućnost!

Specijalni izveštač iz Njujorka: Vuk Brajović

Odigrao je "meč života" u prva dva seta Laslo Đere, ali to nije bilo dovoljno da se na Grend Slemu pobedi - najbolji svih vremena.

"Znao sam da mogu da igram dobro; sigurno će mi nešto znači za budućnost, ali da li će biti neka prekretnica ili ne, to ne znam. Generalno sam igrao dobro u poslednje vreme, dobro sam igrao, čak ni u trećem i četvrtom setu nisam igrao toliko loše. Malo mi je pala energija, ali teško je sada - dao sam sve od sebe. On je pokazao zašto je najbolji svih vremena", prenosi nam prve utiske Laslo.

O pripremama za ovaj meč i šta je tokom njega doživljavao, Laslo kaže:

"Nisam stavljao na sebe neki pritisak, nisam ni u mislima počeo previše da lutam, nešto minimalno, ali sada kad vratim film imam osećaj da sam krenuo agresivnije u trećem i četvrtom setu. To je izgleda njemu više odgovaralo i on je malo promenio taktiku, češće je igrao bekhend paralelu. Tek na kraju petog seta, poslednjih nekoliko gemova, sam malo smanjio brzinu loptice i to kao da je davalo više rezultata nego udaranje i napadanje, u tome je najbolji na svetu. Nebitno, pošto sam malo fizički pao, pokušao sam malo ranije da završim poene, a to je jako teško protiv njega."

foto: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia

"Nekako smo obojica onako pažljivo ušli u meč i to je meni više odgovaralo, on je posle podigao nivo njegove igre, ali generalno je dinamika bila potpuno drugačija u trećem, četvrtom i prvom delu petog seta. Ja sam udarao, on je koristio brzinu mojih loptica i nekako smo ušli u tempo igru u kojoj je on najjači. Možda je trebalo da nastavim za nijansu pasivnije." zaključuje sjajni Đere, koji je oduševio teniski svet svojim nastupom u Njujorku.

