"ONA JE MANIPULATORKA - VRTI ME OKO MALOG PRSTA" Novak pred novinarima OTVORIO DUŠU: Topim se kada me ona zagrli!

Nakon trijumfa nad hrvatskim teniserom Bornom Gojom (3:0) i plasmana u četvrtfinale US opena, najbolji srpski teniser Novak Đoković bio je sjajno raspoložen na konferenciji za medije.

Nole je nakon meča strpljivo odgovarao na brojna zanimljiva pitanja novinara, dotakao se mnogih tema koje nisu konkretno bile vezane za sam meč, a posebnu pažnju privukao je njegov iskeren i emotivan odgovor na pitanje o Tari i Stefanu.

Naime, novinar je pitao Novaka da li je istina da su očevi više vezani za ćerke, a majke za sinove.

Usledio je izuzetno zanimljiv odgovor srpskog tenisera:

"Verovatno bih mogao da potvrdim to. Ne u konktekstu da više volim ćerku nego sina. Volim svakog na poseban način, to je nemerljiva ljubav, ne može da se poredi sa bilo čim. Osetljiviji sam na nju, topim se kada me zagrli, a ona je manipulatorka mala, vrti me oko malog prsta. Stefan je drugačiji, osećam da je moja uloga oca da ga pripremim, da bude odgovoran muškarac, da nosi sebe i buduću porodicu. Ona šta god uradi, ja skačem", priznao je Novak.

