STALOŽEN JE, IMA MNOGO ŽIVOTNOG ISKUSTVA! Novak govorio o POSEBNOJ OSOBI iz tima: Prija mi razgovor sa njim, zadužen je za OVO!

Novak Đoković igra fenomenalan tenis i stigao je do polufinala na US Openu.

Savladao je Srbin Tejlora Frica u četvrtfinalu i u borbi za finale imaće još jednog Amerikanca za protivnika - Bena Šeltona.

Ovakav uspeh Nole teško da bi mogao da ostvari bez pomoći svog tima, a posle pobede protiv Frica Đoković je govorio o jednom članu svoje ekipe - Marku Panikiju.

- Marko Paniki je moj kondicioni trener koji je u tom poslu već više od 35 godina. Ima fakultetsko obrazovanje biomehanike, anatomije, posture tela – to su tehničke stvari koje su jako važne u razumevanju celog kinetičkog lanca kod određenog udarca. Sa servisom imam najviše problema u održavanju nivoa i ritma na ovom turniru, pa o tome najviše razgovaram s njim i sa Goranom (Ivaniševićem) - istakao je Nole, pa dodao:

- Prija mi razgovor sa Markom jer ulazimo u sitnice, ulazimo u suštinu, pokušavamo da razumemo šta prouzrokuje neku grešku u tom kinetičkom lancu, neki pokret koji napravim i koj izazove pogrešno izvođenje. To radimo na treninzima, u danima kada nemam mečeve.

foto: JACK GUEZ / AFP / Profimedia

Đoković tokom mečeva često ulazi u raspravu sa svojim timom, a sada je otkrio i na koji način.

- Tokom mečeva, to su specifični signali ili podsetnici na stvari koje smo se dogovorili uoči izlaska na teren. Sva četvorica mi komuniciraju, to zavisi od momenta, uvek kažem: 'Rođo (Miljan Amanović), Rođo, ti!“' pošto on ima krajiški glas, njega čujem i kad je buka - nasmejao se Novak i nastavio:

- Goran i Marko imaju malo slabije glasne žice, pa ih teže čujem. Svako ima svoju ulogu, pronalazimo načine da mi pomognu u meču. Razgovarali smo o tome, sada je koučing dozvoljen i želim da ga iskoristim maksimalno, pogotovo u trenucima kada osećam da nešto ne ide kako bih voleo, a ne mogu možda u tom trenutku to sâm da osvestim, i da pronađem rešenje. Dobro je imati sa strane nekoga ko te poznaje i ko može da primeti šta radiš pogrešno i da ti skrene pažnju.

Za kraj, vratio se na Marka Panikija.

- Dakle, Markova uloga je velika, staložen je, mnogo ima životnog iskustva – i u svojoj oblasti, ali i iz psihologije. Dosta vremena provodimo zajedno i dosta razgovaramo, on je sa mnom na pripremama još od kondicionog dela. Dobro se poznajemo i komunikacija nam je temeljna - zaključio je Novak Đoković.

Kurir sport