NOVAK JE LAKO IZLAZIO NA KRAJ SA IGRAČIMA POPUT ŠELTONA! Teniski trener: Amerikanac ima DVA ADUTA, ali to za Đokovića nije problem

Neposredno pred početak polufinala Mundobasketa Srbija - Kanada, o ovoj utakmici govorili su u juttarnjem programu Kurir televizije Goran Karadžić, bivši košarakaš, i novinar Kurira Predrag gajić, koji se putem Vibera uključuje iz Manile.

A o predstojećem polufinalu US opena u kojem će rekete ukrstiti Novak Đoković i Ben Šelton govorio je Dejan Kojić, teniski trener.

- Publika je uvek protiv Novaka Đokoviča, ali on se na to već navikao, ali njegovi navijači nikako da se na to naviknu. On tu negativnu energiju prebaci u pozitivnu i to ga još više motiviše - rekao je Kojić.

Kako procenjuje mladi Amerikanac neće imati velike šanse protiv Novaka.

- Ovo je verovatno najznačajniji meč Bena Šeltona, i to će ga sigurno motivisati, ali mislim da on u večerašnjem meču neće dobiti puno prilike da se iskaže. On ima ta mešani servisi i dobar forhend, to je tipična američka škola. Novak je lako na kraj sa sličnim igračima poput Džona Iznera i Sema Kverija. To su sve Amerikanci koji su imali taj pakleni servis i super forhend.

- Mislim da Novak ima veliku šansu i mislim da je neće propustiti, samim tim što je već oborio neke nove rekorde poput finala na Grend slemu. Čini mi se da če meč Alkaraz Medvedev biti mnogo zanimljiviji za gledaoce, a da će Novak ovo lako rešiti u tri seta.

