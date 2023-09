ZAŠTO BIH SADA PRESTAO?! Đoković nije ni sanjao da će danas biti na ovom mestu: Koliko će ovo da traje - ne znam!

Novak Đoković je pobedom protiv Bena Šeltona obezbedio igranje 36. finala Grend slema.

Mladi Amerikanac nije predstavljao ozbiljniju pretnju po drugo tenisera sveta (samo do ponedeljka), a nakon što je meč rešio posle tri seta, Đoković će u nedelju igrati protiv Danila Medvedeva.

Zamoljen da prokomentariše izuzetnu statistku u dosadašnjim nastupima na Grend Slemovima - u kojima je iz 72 nastupa došao do 36. finala i - eto - prilike da u nedelju osvoji svoj 24. trofej, Novak u šali počinje:

"Solidno, polovično (smeh). Grend slemovi su oduvek bili najviši prioritet za mene i moj tim kada pravimo raspored, kada gledamo u kom delu sezone želim da igram najbolji tenis i na kojoj podlozi. Nastojali smo da imam raznovrsnost u igri da na svakom Grend slemu mogao da dam svoj doprinos u maksimalnom smislu i da se borim za titulu. U tom kontekstu me ta statistika ne iznenađuje jer znam koliko sam se posvetio tome da na tim turnirima beležim najbolje rezultate. Da li sam planirao ili sanjao da ću da igram 36 Grend Slem finala? To ne... Sanjao sam kao klinac da osvojim Vimbldon i da bude broj 1 na svetu - a kada sam to ostvario, onda sam počeo da sanjam neke nove snove, nove ciljeve i vizije onog što dalje želim. To je raslo sa vremenom, postepeno. Međutim, zadnjih par godina sam shvatio da sam u jedinstvenoj istorijskoj poziciji da oborim rekorde koji su za mnoge bili neoborivi poput broja nedelja na prvom mestu, broja osvojenih Grend Slemova itd.", rekao je Đoković i dodao:

"Guraću sebe i dalje, kreiraću svoju istoriju, svestan sam i da je Nadal tu, da se vraća sledeće sezone, a ja ću se potruditi da iskoristim svaku šansu koju imam za osvajanje još Grend slem trofeja i nastavim da igram dalje. Koliko će to da traje - ne znam. Dok god sam ja na ovom nivou - zašto bih razmišljao o prestanku? Dobro se osećam fizički, imam podršku bliskih ljudi i organizovan život u toj meri i dalje. Imam mogućnost da idem na Grend slemove, da se bavim ovim sportom na najvišem profesionalnom nivou... Brojke su tu, ja sam ih svestan i veoma sam ponosan na njih. Međutim, naučio sam lekciju iz 2021. godine - u kojoj sam išao na osvajanje kalendarskog Slema i dopustio da emocije prevladaju. Tog danas se nisam osećao "svojim na terenu". Pokušaću to da korigujem i da ovog puta bude drugačije. Ju Es Open finala mi - statistički gledano - nisu bila dobra i uverljiva kao finala ostalih Slemova - i pokušaću da to malo ispravim u nedelju", direktan je Novak.

(Vuk Brajović)