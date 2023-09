NOVAK JE PRIMITIVNA KONZERVA! Srpska političarka UZBURKALA javnost: Dosta mi je Đokovića, IZVUKAO SE na žreb, neću da me DAVI više

Novak Đoković nastavio je da dominira svetskim tenisom.

Srbin je savladao Danila Medvedeva u finalnom meču US Opena, stigao je do 24. grend slem trofeja i dokazao da mu nema ravnog, te da će još godinama biti u samom vrhu.

Oduševio je planetu Nole, a srpska političarka Vesna Pešić rešila je da uzburka javnost objavom na Tviteru u kojoj je Đokovića stavila u veoma čudnu rečenicu.

Vesna Pešić je poznata kao neko ko veoma ceni lik i delo srpskog tenisera, ali je na Tviteru objavila sledeće:

- Dosta mi je više Đokovića. Kad ja kažem. Ima 24 slema, poslednji izvukao na žreb, jedini protivnik mu bio Laslo Đere. Baš me briga da nas/me on više davi sa 25-im, kad imamo novi tenis koji igra Alkaraz. Plus je primitivna konzerva, džiberaj uz muziku - napisala je ona i sve šokirala.

Ipak, za verovati je da je ona bila sarkastična, ali zbog čega u ovolikoj meri - nije poznato.

Sve u svemu, ova objava je uzburkala javnost i za kratko vreme "zapalila" društvene mreže! Šta vi mislite, da li je Vesna Pešić bila sarkastična ili se okrenula protiv Novaka Đokovića? Pišite nam u komentarima.

Kurir sport