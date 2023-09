NA OVO NIKO NIJE OBRATIO PAŽNJU! Novaku trofej na US Openu uručio čovek koji ga je FIZIČKI NAPAO pre 15 godina! Sada se POKAJAO!

Novak Đoković stigao je do titule na nedavno završenom US Openu pošto je u finalnom meču sa 3:0 u setovima savladao Rusa Danila Medvedeva.

Bio je ovo 24. grend slem pehar za Đokovića, a jedna veoma zanimljiva situacija sa dodele trofeja svima je promakla. Naime, pehar Novaku Đokoviću uručio je Endi Rodik, Amerikanac koji je sa našim teniserom pre 15 godina imao i fizički sukob!

foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

To se desilo na US Openu 2008. godine kada je Rodik optužio Đokovića da lažira povrede:

- Ma kod njega su problem i leđa, i kukovi, i grčevi. Ptičiji grib, Antraks, SARS, uobičajeni kašalj i prehlada. Ima ih zaista mnogo. Znate, ili je nabrži da pozove trenera, ili je najhrabriji momak svih vremena. Na vama je da odlučite. Ja se osećam dobro, on trenutno ima 16 povreda - rekao je Rodik, a onda ga je Nole pred domaćim navijačima savladao sa 3:1 u setovima, pa zatim rekao:

- Znate, Endi je pričao da imam 16 povreda u prethodnom meču. Očigledno ih nemam, je l' da?

Rodik je kasnije otkrio i da je posle ove izjave došlo do fizičkog sukoba između dvojice tenisera.

- Ušao sam u fizički sukob u svlačionici posle meča sa teniserom čije ime neću otkriti, mogu samo reći da se rimuje sa Šmovak Šmoković, i to se desilo jednom na US Openu. Pre meča sam pričao svašta, a on je izašao na teren i razbio me. Posle meča je i taj Šmovak Šmoković rekao nešto na moj račun, pa je ušao u svlačionicu. Tada sam krenuo prema njemu, saterao ga uz ormar, ali sam tada primetio da je njegov trener i te kako krupan. Moj trener je bio visok oko 170 centimetara, imao je 59 kila i bio je veoma sitan. Ohladio sam se vrlo brzo i odlučio da se povučem sa stranu - otkrio je jednom prilikom Endi Rodik.

Sada su teniseri izgladili situaciju, Amerikanac se pokajao, te je po završetku ovogodišnjeg US Opena istakao.

- Rekao sam da mi je čast da uručim trofej. Znam da kod mnogih navijača ja ne bih bio prvi izbor, ali ja sam taj koji je rekao da - i došao sam to da uradim. Godinama sam oduševljen njegovim uspesima. U tom scenariju, moj posao je da se ne ističem i budem neprimetan dok ne uručim trofej - zaključio je ovu priču Endi Rodik.

