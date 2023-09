NOVAK KAO NIKADA DO SADA! Đoković ZAGRMEO i STAO U ZAŠTITU Alkaraza, pa BRUTALNO SPUSTIO Korejca: To ne smete da ZABORAVITE!

Nema odmora za Novaka Đokovića.

Nole je posle osvojenog US Opena stigao do Beograda gde mu je,zajedno sa košarkašima i basketašima, priređen doček na čuvenom balkonu, a odmah posle toga uputio se ka Valensiji kako bi pomogao Dejvis kup reprezentaciji Srbije.

Igraće Đoković protiv Španije koja, na žalost mnogih, neće biti u najjačem sastavu. Osuli su navijači drvlje i kamenje na Karlosa Alkaraza kog neće biti u domaćem timu, ali je Novak rešio da stane u zaštitu drugog tenisera sveta.

foto: ITF Davis Cup 2023

- Uvek branim igrače. Možda ste iznervirani što nije ovde. Što ja imam 36, a on 20 godina i kako sam ja ovde, a on nije. Igrao je prošle godine, odmah je došao posle US Opena. To ne smete da zaboravite. Nemojte se ljutiti zbog toga. I u mojoj zemlji je bilo negativnih reakcija u sličnim situacija. On je mnogo igrao. Iako ima 20 godina, to ne znači da je Supermen. Bolje je za nas kao srpski tim što nije ovde. On je već na tom nivou. Na dobrom je putu i da nas stigne rezultatski. Tek nekoliko godina igra na top nivou, osvojio dva Grend slema, bio prvi. Uradio je mnogo toga. On je specijalan tip, pred njim je sjajna karijera ako ostane zdrav. Nije garantovano da će ispisati istoriju sporta, jer ima 1000 drugih koji hoće da ga pobedi. On je jedan od najboljih protiv kog sam igrao. Sjajan je ambasador našeg tima - zagrmeo je Đoković, pa se obratio i Sonvu Kvonu koji je istakao kako žali što nema priliku da igra protiv prvog i drugog tenisera planete:

- On je izgubio od Đerea? Podsetnik za njega - kratko je rekao Novak.

