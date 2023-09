AU, KAKVE REČI O NOVAKU ĐOKOVIĆU! Ogromna pohvala za srpskog tenisera - "Neverovatno je to što radi, on još uvek nije završio"

Novak Đoković je nedavno u Njujorku osvojio 24. Gren slem titulu, a povodom toga govorio je Daren Kejhil, koji smatra da srpski teniser svoju misiju još nije završio!

Podsetimo, Novak Đoković je u finalu US Opena bio bolji od Danila Medvedeva.

"Kada se igra protiv Medvedeva najteže je to što lopta posle njegovog bekhenda ima jako nizak odskok, negde oko kolena. Kada to pogađa, teško je fizički igrati s njim, jer treba to u kontinuitetu vraćati. Zato je Novak igrao toliko slajsa na bekhendu, taj udarac mu je dovoljno dobar i fizički je lakše… Đoković je odigrao oko 100 bekhend slajsova, a promašio je svega četiri. On je najveći teniser kojeg sam video, to više nije pitanje. Svi imaju svoje favorite: Rodžera, Rafu, Roda Lejvera, ali raditi ono što Novak radi, koji je pritom mnogo zaostajao za Rodžerom i Rafom… Neverovatno je to. I još nije završio", rekao je Kejhil.

Kurir sport