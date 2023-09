ŠOK PRIČA SRĐANA ĐOKOVIĆA! Rekao mi je: Kamata je 12%, ali za tebe pošto žuriš - 15! Popio bih odvratnom lihvaru svu KRV iz žila!

Novak Đoković trenutno je najbolji teniser planete i prema mišljenju mnogih - apsolutni je GOAT ovog sporta.

Već godinama Nole vlada tenisom i nema nameru da se zaustavi, ali je početak njegove karijere bio veoma težak. Sada porodica Đoković živi kvalitetno i ništa im ne manjka, mada nije uvek bilo tako.

Novakov otac Srđan u podkastu "Biznis priče" govorio je o veoma bolnom i neprijatnom iskustvu koje je imao sa zelenašima. On je morao da pozajmi novac zbog Novaka, te se našao u užasnoj situaciji.

- Najgore situacije su u stvari bile to pozajmljivanje para od tih lihvara. Odvratnih lihvara, zelenaša! Evo jedan primer, prvi Novakov odlazak u Ameriku kada je imao 15 godina zajedno sa mnom na juniorski grend slem. Pošto sam ja rezervisao kartu, morao sam sutra da je uplatim - počeo je priču Srđan Đoković, pa nastavio:

- Zajedno sa drugom sam otišao kod tog zelenaša i on me je pitao što, pa sam mu objasnio. Novak je u tom trenutku bio prvi do 16 godina u Evropi. Pitao me je zelenaš da li žurim, rekao sam moram da uplatim karte sutra jer će mi propasti. Pitao je koliko mi treba, a ja sam rekao 5.000 dolara na dva meseca. A on kaže ovako: "Kod mene je kamata 12% mesečno, ali za tebe je 15% jer žuriš."

Nastavio je Novakov otac potom da priča u jednom dahu.

- Ja sam ga gledao nekoliko sekundi, pa sam rekao nema problema. Uzeo sam one pare, otišao kući, zaključao se u kupatilo i razlupao sve živo! Jer je trebalo za mog sina, za mog sina i njegovu karijeru! Da je trebalo za mene i za moj život, ne bi mogli da me maknu od njega jer bih mu popio svu krv iz žila! Zamisli rečenicu, kod mene ti je 12%, ali za tebe je 15% jer žuriš - zaključio je Srđan Đoković.

Sada porodica Đoković ne mora da brine o ovim stvarima jer je Nole tokom karijere zaradio dovoljno kako bi zbrinuo čitavu familiju i potomke, ali se srpski teniser bori da i drugi igrači na ATP turu.

Koliko novca je tokom karijere zaradio Novak Đoković? Ove sezone: 10.581.665 dolara Čitava karijera: 175.281.484 dolara

Kurir sport / Biznis priče