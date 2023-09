FEDERER O SVOJOJ BUDUĆNOSTI: Voleo bih da budem selektor

Švajcarski teniser Rodžer Federer pre tačno godinu dana tokom Lejver kupa se oprostio od aktivne igračke karijere.

Godinu dana kasnije prisutan je na ovom takmičenju samo kao posmatrač i kao neko ko je van bilo kakve obaveze u ovom sportu.

Međutim, sva je prilika da ovo stanje neće još dugo trajati. Jer, osvajač 20 grend slem titula želi da postane selektor.

- Voleo bih da budem selektor. Uživam u ambijentu oko Lejver kupa i to me podseća na tu želju. Za sada nemam nikakve konkretne planove, ali verujem da je to moguće u budućnosti - poručio je Federer.

Federer, koji se trenutno nalazi u Vankuveru gde se igra Lejver kup, prisetio se prošlogodišnjeg oproštaja.

- Divno je bilo, svi su bili tu. I Rafa, i Nole, i Endi. Kad se tome doda da su kao selektori bili Džon Mekinro i Bjern Borg, utisak je da je sve bilo fantastično.

Kurir sport