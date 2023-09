DOLAZIM IZ SRBIJE, NISAM IMAO NIŠTA OD TOGA! Đoković nastavlja HEROJSKU BITKU: Razumem njihovu muku, znam kako im je...

Kao prvi čovek udruženja tenisera koje je sam osnovao (PTPA), srpski teniser koristi svaku šansu da ukaže na to da teniserima moraju biti obezbeđeni bolji uslovi i da je veoma mali broj onih koji mogu da se bezbrižno bave svojim poslom, bez strepnje od toga da li će imati novca da organizuju sezonu, putovanja, platu za svoje saradnike...

U najnovijem izlaganju na tu temu, koju su preneli i poznati svetski mediji, Đoković je govorio otvoreno kao i uvek.

"Bio sam u njihovim cipelama, razumem njihovu muku. Shvatam probleme sa kojima se suočavaju i znam kako je teško sa plaćanjem troškova putovanja ako nemate podršku snažnog saveza, koju 90 odsto ili više igrača širom sveta nema. Uz to, znam i kako je kada nemate budžet da platite trenere i fizioterapeute. Dolazim iz Srbije, u kojoj nisam imao ništa od toga. Sada posedujem uticaj, imam moć i želim da se borim za bolje uslove".

Novak je nedavnim osvajanjem US Opena osvojio rekordnu nagradu od čak tri miliona dolara, koliko je dobila i pobednica u ženskoj konkurenciji, Koko Gof. Poraženi u oba finala zaradili su po 1,5 miliona dolara, polufinalisti po 775.000 dolara, četvrtfinalisti po 455.000 dolara.

"Toliko pričamo o tome koliko novca osvajači US Opena osvajaju, ali ne pričamo o tome koliko igrača živi od ovog sporta, u muškoj i ženskoj konkurenciji, u singlu, dublu, sve zajedno... To je manje od maksimalno 400 igrača u ovom sportu koji je super-globalan i jedan je od najgledanijih na svetu. To je loše. To je neuspeh našeg sporta", rekao je Đoković, a preneo američki medij "ESPN".

foto: EPA Kai Foersterling

Novakovim navijačima dobro je poznato koliku je žrtvu podnosila njegova porodica da bi Novak imao šansu da uspe.

Njegov otac Srđan Đoković išao je kod zelenaša i jednu od tih užasnih epizoda nikad neće moći da izbaci iz glave.

"Krv bih mu popio da je bilo za mene", govorio je Đoković senior o tom sastanku i uzimanju novca da bi odveo sina u Ameriku na turnir.

Đoković sada želi da pomogne svim teniserima, posebno onim slabije rangiranim i s tim u vezi već je organizovao i izvodio akcije u vreme korone, ali tu naravno ne želi da stane, već će se i narednih godina boriti za dobrobit svojih kolega. I zato je Novak tako veliki.

Kurir sport/Mondo