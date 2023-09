"REKAO MI JE DA MORAM TO DA KAŽEM" Skandal u srpskom fudbalu! Predsednik kluba NAREDIO bivšem selektoru da kritikuje sudije

Nekadašnji selektor reprezentacije Srbije, Radovan Ćurčić, nezadovoljan je suđenjem na utakmici Javora protiv Vojvodine.

Novosađani su posle velikog preokreta pobedili ekipu koju vodi Ćurčić u osmom kolu Super lige Srbije.

Tim iz Ivanjice je imao prednost na poluvremenu zahvaljujući golu Ibrahima Tankoa u 30. minutu, a Vojvodina je pred domaćim navijačima došla do preokreta golovima Stefana Vukića u 94. i Asmira Kajevića sa bele tačke u 99. minutu utakmice.

"Čestitam Vojvodini na pobedi, ali i mojim igračima, pružili su sjajan otpor i mislim da smo zaslužili više od poraza. Morali smo da rešimo meč u prvom poluvremenu, nismo to uspeli. Drugo poluvreme donelo je očekivani pritisak Vojvodine, protivnik nas je svojim kvalitetom spustio malo niže nego što su to radili u prvom poluvremenu. Njihov trud je nagrađen, ja im čestitam i želim puno sreće u nastavku sezone", rekao je Ćurčić.

On je potom kritikovao sudijske odluke, ali je poručio da je za to dobio instrukciju od predsednika kluba.

"Mislim da smo oštećeni u prvom poluvremenu. To mi poštene sudije kažu, da VAR nije reagovao na ruku za 2:0 u 44. minutu. To je ono što mi je predsednik kluba rekao da moram kažem javno i ja ću to reći. Smatram da je meč bez potrebe produžen za osam minuta, jer ni u jednom trenutku naš lekar nije ulazio na teren, niti smo odugovlačili. Javor je igrao fudbal i zbog toga mi je krivo", poručio je i dodao:

"Naravno, pravili smo izmene kao i na svakoj utakmici. Kod njihovog drugog gola bila su dva faula nad našim igračima pre penala. To sam morao da kažem, iako ne želim da umanjim pobedu Vojvodine, koja je zaslužena. Ali mi smo već od VAR-a treći put oštećeni ove sezone i to više ne može da se trpi. Mi smo mali klub i svaki bod nam je važan u borbi za opstanak", zaključio je Radovan Ćurčić.

Kurir sport