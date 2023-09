DA LI JE OVO KRAJ NAJROMANTIČNIJE TENISKE LJUBAVI: Jesu li raskinuli Stefanos Cicipas i Paula Badosa? Ko se umešao u njihovu vezu?

Lepa španska teniserka Paula Badosa odlučila je da izađe sa najboljom prijateljicom, nakon glasina o prekidu romanse i razlazu sa Stefanosom Cicipasom.

foto: Printskrin/Instagram

Verovatno najromantičniji teniski par na svetu u ovom trenutku daje problematične znakove. Kao dokaz, Paula Badosa i Stefanos Cicipas izbrisali su svoje dragocene uspomene sa zajedničkog Instagram naloga "Tsitsidosa". Štaviše, Badosa je nedavno izašla u grad sa najboljom prijateljicom Arinom Sabalenkom, verovatno da prebrodi rastanak sa Stefanosom.

foto: Printskrin/Instagram

Međutim, par koji je u junu digao celu planetu na noge svojom ljubavnom pričom, nije ništa zvanično objavio što se tiče prekida. Možda je to samo privremeni razlaz. Uostalom, Stefanos je nedavno istakao da mnogo razmišlja o ciljevima u karijeri.

- Svakako mnogo razmišljam o tome, ali vrh nije sve. Bio sam ovisan o tom cilju kada sam bio mlađi i to me lišilo mnogo čega. To ne znači da nisam zadovoljan onim što sam postigao; Želim da napredujem kao igrač. Ali ključ je u pronalaženju ravnoteže između svog privatnog života, izgradnje nečega sa nekim i napredovanja u karijeri, uz pomoć te osobe - rekao je Cicipas.

foto: Printskrin/Instagram

Kada se sada pogleda izjava Cicipas od pre mesec dana, Grk je prognozirao teža vremena sa Badosom.

- Toliko mi nedostaje i svaki dan pričam sa njom o tome... Imamo sjajnu vezu između nas. Prvi put posle dugo vremena nismo zajedno. Sada shvatam koliko ona meni nedostaje i koliko ja njoj nedostajem. Ovakva će stvarnost biti ako nastavimo zajedno. Ovo će biti nešto često i nešto što ćemo morati da normalizujemo u našim životima. navikavam se - rekao je tada Stefanos za meksički portal "Esto" i dodao:

- Biće još ovakvih dana i spremni smo. Za to smo psihički spremni. Paula mi je mnogo promenila život, donela je blistavu svetlost i nadu, nadam se isto i ja za nju.

Paula Badosa nije se oglašavala vezano za Stefanosa Cicipasa. Intenzivno se druži sa Beloruskinjom Arinom Sabalenkom godinama unazad. Otuda i ne čudi što se baš sa njom pojavila posle dužeg vremena u javnosti i te fotke okačila na instagram.

Njih dve su u avgustu posetile "Cirkue du Soleil" u Montrealu. Juče je Arina okačila još jednu fotku sa Paulom, uz potpis:

- Mnogo volim ovu devojku!

Kurir sport