ZA SRBIJU, MOJU ZEMLJU! Nole ODUŠEVIO naciju, pa poslao MOĆNU PORUKU: Dušebrižnici se HVATAJU ZA GLAVU, Đoković će ih još "MUČITI"

Novak Đoković već dugo je jedan od najboljih tenisera na planeti.

I pored toga što je u poznim igračkim godinama i ima ih 36, Nole je i dalje prvi reket planete, a po završetku Rajder kupa, golf spektakla u Rimu, Đoković je novinarima otkrio ciljeve za nastavak sezone.

- Grend slem sezona je završena, ali imamo još nekoliko meseci do kraja sezone. Igraću Bersi, jedan od turnira iz serije 1000. Zaista važan na ATP turu. Potom Završni turnir u Italiji, a onda i Dejvis kup za Srbiju, moju zemlju. To je veliki cilj za kraj sezone. U plej-ofu smo, u četvrtfinalu, tako da se nadam da ćemo se dočepati trofeja - rekao je Novak i oduševio čitavu naciju.

foto: saolab / Alamy / Alamy / Profimedia

Podsetili su Novaka i na komentar Danila Medvedeva koji je posle poraza u finalu US Opena pitao najboljeg tenisera sveta "šta radi još tu sa 36 godina". Đoković se nasmejao, pa istakao:

- Nemam odgovor na to. Očigledno je bilo istorijsko, ispunjavajuće finale. Neverovatno uzbuđenje što sam osvojio 24. grend slem. Uvek su grend slemovi i nedelje na prvom mestu bili najvažniji. Mislim da sam imao sreće što sam većinu svoje karijere proveo bez povreda. Fokusirao sam se na širu sliku, dugoročno i dosta uložio kako bih mogao da što više godina zadržim ovaj nivo. Znao sam da ću, ako se to desi, ako budem imao dugu karijeru, uspeti da osvajam grend slemove. I dalje sa 36 godina napredujem, mislim da godine ne utiču na mene mnogo, da kucnem u drvo. Nadam se da ću imati još nekoliko sjajnih godina na grend slemovima, posebno jer su to moji najviši ciljevi i prioroteti - otkrio je Novak i tako poslao moćnu poruku dušebrižnicima da će ih i u narednim godinama "mučiti".

Kurir sport