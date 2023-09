ALKARAZ NE PRESTAJE DA PRIČA O BORBI S ĐOKOVIĆEM: To mi je glavni cilj i nadam se da ću uraditi do kraja godine

Španski teniser, Karlos Alkaraz, poručio je da želi da završi godinu na prvom mestu ATP liste.

Trenutno drugi na svetu, nedavno je poručio da "na svakom treningu i svakom turniru razmišlja o borbi za prvo mesto", a sada je još jednom govorio o borbi sa Novakom Đokovićem.

On se obratio javnosti uoči turnira u Pekingu.

"To mi je glavni cilj, da završim na prvom mestu, da ostvarujem sjajne rezultate na turnirima koji su ostali. Nadam se da ću to uraditi na kraju ove godine. Turnir zbog kojeg sam zaista uzbuđen je ATP finale koje nisam mogao da igram prošle godine. Dakle, postoje sjajni, baš sjajni turniri na kojima zaista želim da igram. Zaista želim da postignem sjajne rezultate tamo i nadam se da ću to uraditi", rekao je Alkaraz.

foto: EPA/Tolga Akmen

On će prvi put igrati u prestonici Kine.

"Veoma sam srećan što dolazim ovde po prvi put. Da mogu da igram ovde u Pekingu, na velikom turniru. Očigledno, posle svega što se desilo od 2019. godine, mogu svi igrači da igraju ovaj turnir, svi mogu i da dođu ponovo ovde u Kinu, u Aziju. Mislim da je to odlično za tenis. Govoreći o sebi, zaista sam srećan što igram ovde u Pekingu po prvi put. Na aerodromu je bilo dosta navijača, u hotelu takođe. I na treningu je bilo ljudi. Bilo je sjajno osetiti tu energiju, tu ljubav. Mislim, to je suludo, jer nikada ranije nisam igrao ovde. Ovo mi je prvi put. Znajući da ovde imam mnogo navijača, za mene je to ludo, ali sam zaista zahvalan na tome".

Španac je dodao da je zadovoljan učinjenim u tekućoj sezoni.

"Zadovoljan sam rezultatima u 2023, bar do sada. Zadovoljan sam i kvalitetom moje igre. Sezona još nije gotova, tako da očekujem uspešan završetak. Želim da u 2024. igram na sva četiri grend slema, nadam se da ću bar ponoviti rezultate iz ove godine".

Kurir sport