ZAVRŠNA FAZA: Zvezda UTR takmičenjima zatvara sezonu 2023.

Takmičenja iz UTR serije na terenima TK Crvena zvezda u Beogradu stavljaju pečat na turnire na otvorenom u sezoni 2023.

Serijal od osam UTR turnira, po četiri muška i isto toliko ženskih u organizaciji kluba na Karaburmi ulazi u završnu fazu sa najvećim brojem takmičara i najjačom konkurencijom do sada. Kvalitetan tenis, mnoštvo mečeva, žar borbe za svaki poen, klub ispunjen teniserkama i teniserima svih uzrasta, jer su mlađi došli da vide i podrže starije, slika je koja proteklom i aktuelnom nedeljom provejava u Zvezdi.

Nakon proletna četiri (muški i ženski), sada isti broj jesenjih UTR turnira sa ukupnim nagradnim fondom 200.000 evra na čuvenim Zvedinim terenima u Beogradu doneo je sjajan tenis i stavio na svetsku mapu našu prestonicu kada je ovaj sport u pitanju. Međunarodno profesionalno takmičenje za seniorke i seniore uz podršku Data - Driven Lab okupilo je 64 takmičara iz 12 zemalja sveta, sa renkingom od 300. mesta na WTA i ATP listama.

Treći UTR turnir u 2023. u Srbiji održan u prvoj nedelji oktobra proglasio je šampione. U ženskom finalu trijumfovala je Ruskinja Ksenija Laskutova koja je bila bolja od prestavnice Rumunije Georgije Kracijun. Kod muškaraca šampionski pehar osvojio je Ukrajinac Oleg Prihodko pobedivši Moldavca Iliju Snitarija. Najbolji plasman na ovom turniru od domaćih predstavnika ostvarili su Natalija Senić i Saša Marković koji su zaustavljeni u polufinalu.

Ovonedeljnim muško-ženskim UTR turnirom, ujedno četvrtim u 2023. na terenima TK Crvena zvezda završava se ovaj serijal u sezoni koja je na izmaku. Za pobedničko postolje bori se i mlada zvezda i nada srpskog ženskog tenisa, višestruka državna i evropska šampionka 17 - godišnja Mia Ristić, koja je u Bili Džin King kup selekciji Srbije debitovala u Antaliji aprila 2023. i nanizala četiri pobede u singlu. Odmah nakon toga osvojila je njenu drugu UTR titulu, ovaj put na Zvezdi, prethodni UTR turnir Mia je upisala na njenu šampionsku listu u Nišu 2022. godine. U nedelji koju gazimo Mia se bori za njen treći UTR šampionski pehar. Turnir se igra po grupnom sistemu, pet grupa po četiri tenisera. Najbolji iz svake grupe ulazi u polufinalne duele.

Pehare je finalistima trećeg UTR takmičenja u 2023. u Beogradu, na čuvenom terenu gde je Novak 2003. podigao profi prvenac, uručio direktor TK Crvena zvezda Slobodan Vojinović.

“Ponosni smo na sve nedelje takmičenja na našoj Zvezdi. Pregršt kvalitetnih mečeva, mlade i nove snage svetskog tenisa, već potvrđeni igrači koji kroz ove turnire traže put za povratak u teniski vrh, to je nešto što je obeležilo i proleće, sada i jesen na našim terenima uz veliki rad i trud svih ljudi u klubu. Nastavljamo ovim putem, jer samo ovaj put stvara nove šampione, samo veliki rad održava i osnažuje tenis i to je jedini put kojim treba ići, raditi i stvarati, to će svima doneti dobro, a to je jedini cilj. Posebno smo srećni što polaznici naše besplatne škole tenisa koja traje ceo oktobar imaju priliku da na delu vide profesionalce, što im je šansa da uživo dožive mečeve i poene najjače konkurencije i time se još više zaljube u ovu igru, ovaj planetarni sport koji zaokuplja milione ljudi širom sveta i čija popularnost i atraktivnost nikada ne jenjava. Tenis se igra od 7 do 97, tenis je stil života i nema kuće u Srbiji koja danas ne govori o tenisu i asovima ovog sporta” – istakao je direktor TK Crvena zvezda Slobodan Vojinović.

