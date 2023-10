DEČKO, DA LI SI REALAN?! Ni upozorenje legende, ni ŠOKANTAN PORAZ ne pomažu - Alkaraz ima problem!

Španski teniser, Karlos Alkaraz, dobio je upozorenje nekoliko dana pre šokantnog poraza od Grigora Dimitrova.

Alkaraz je danima govorio o borbi sa Novakom Đokovićem i velikoj želji da ga prestigne na ATP listi.

Međutim, sada mu je situacija prilično otežana.

Samo nekoliko dana pre poraza, legendarni teniser, Džimi Konors je ovako govorio o izjavama Alkaraza.

- Alkaraz je rekao da svaki put kad trenira, kad igra, misli na Đokovića. Moja prva misao je da mogu da razumem to iako je Alkaraz pobedio Novaka i bio mu je donekle ‘trn u oku‘. Morate da budete pažljivi kada to kažete jer se onda spremate za samo jednog igrača. Takođe, razumem i ako kažeš sebi da ako igraš dovoljno dobro da pobediš tog tipa, pobedićeš i druge. Ali, to nije nužno tačno, jer drugi teniseri igraju drugačije kao što je video protiv Sinera. Njegov stil igre je bio drugačiji od Novaka i Medvedeva - rekao je Konors u svom podkastu "Prednost, Konors".

foto: EPA/ALEX PLAVEVSKI

Nakon što je u polufinalu turnira u Pekingu izgubio od Janika Sinera, na mastersu u Šangaju je od strane bugarskog tenisera zaustavljen u osmini finala.

Međutim i posle toga je pričao o ATP trci.

- Želim da odigram najbolje što mogu u Bazelu, gde ću igrati na narednom turniru. Znam da se cilj da završim kao broj jedan zakomplikovao sa ovim poslednjim rezultatima. Biće teško, ali želim da pokušam. Pokušaću da osvojim naredne turnire - rekao je Alkaraz.

