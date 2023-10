VANREDNO OBRAĆANJE NOVAKA ĐOKOVIĆA! Srbin se oglasio pred ZAVRŠNE BITKE - otkrio koji mu je glavni cilj do kraja sezone!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković nastavlja sa pripremama za Pariz, Torino i mečeve Dejvis kupa u Malagi, a pre nego napusti prestonicu Srbije, razgovarao je sa srpskim medijima.

"U toku su pripreme za završni deo sezone, preostala su tri turnira na kojima učestvujem. U Parizu, dvorana Bersi, naravno završni masters u Torinu i Dejvis kup u Malagi, četvrtfinale protiv Velike Britanije. Radujem se predstojećim izazovima. Naravno, i dalje sam u trci sa Alkarasom da završim sezonu kao broj jedan. Ima još vremena, taman još nekoliko nedelja da spremim svoje telo i dovedem igru do željenog nivoa. Verovatno će ta pauza od pet nedelja od poslednjeg takmičarskog meča, između US Opena i prvog meča u Bersiju malo uticati na početak. Nadam se da ću uspeti da to prebrodim što pre i da ću uspeti da uđem u taj željeni nivo i tempo kvaliteta tenisa i igranja vrlo brzo", kaže Novak.

Kod Novaka se neke stvari nikada ne menjaju. Ambicije su jednostavno uvek najveće moguće.

"Očekivanja i ambicije su uvek najviša, to sam ponovio nebrojeno puta u karijeri. Imao sam mnogo uspeha u Bersiju i uopšte u dvorani u toku svoje karijere. Ništa manje ne očekujem ni ove godine osim najviših ciljeva. Najveća želja mi je da osvojimo Dejvis kup. Nadam se da ćemo svi biti zdravi i u formi i da mogu da završim godinu kao broj jedan i osvojim bar još jednu titulu na dva velika turnira", zaključio je Đoković.

