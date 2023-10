OBOŽAVA GA! Ko je jedna od NAJVAŽNIJIH osoba u Đokovićevom životu? Zajedno su odrasli, njegove reči dokazuju Novakovu VELIČINU!

Najbolji teniser planete, Novak Đoković, u nedelju je krstio svoju decu Taru i Stefana u manastiru Ostrog.

Novak je za kuma izabrao svog prijatelja iz detinjstva, Nevena Markovića kom je i on sam kumovao na venčanju.

Marković je poznat široj javnosti kao jedna od najvažnijih osoba u životu Novaka Đokovića, ali iza sebe ima i više nego pristojnu fudbalsku karijeru. Počeo je u Radu, a zatim ga je put preko Mladosti iz Lučana odveo u rumunski Vaslui. Posle toga igrao je za grčku Kerkiru, Zagreb, a potom se otisnuo "preko bare" gde je bio deo Kanzas sitija.

Usledio je povratak u Evropu gde je nastupao za švajcarski Servet i poljsku Lehiju a kasnije se i povukao.

Prijatelj sa Novakom je još iz detinjstva, a njegove reči najbolje govore o veličini prvog reketa planete.

- Nema boljeg prijatelja od Novaka. On je fantastičan. Brižan, je, uvek spreman da posluša i pomogne. Bez obzira na sve što je ostvario, uvek se seti drugara. Ima puno prijatelja širom sveta, a ja ne poznajem čoveka koji bi za njega mogao da kaže ružnu reč ili da gaji neka druga osećanja osim poštovanja i divljenja - rekao je jednom prilikom Marković za dnevni list "Sport", pa dodao:

- Kada u svom okruženju imate takvu osobu to je veliki motiv, a naročito kada vam je to najbolji prijatelj. On je čovek za primer i ponos celoj našoj zemlji... Ma čitavom svetu. Od njega može dosta toga da se nauči i većina bi se iznenadila kada bi znala koliko je čvrsto na zemlji. Nikada nikome nije dozvolio da se u njegovom društvu oseća manje vrednim, niti je sebe doživljavao kao nekog ko bolji od ostalih.

Nole je kumovao na venčanju Nevena Markovića i poznate srpske manekenke Aleksandre Tanasković 2015. godine, ali taj brak nije potrajao, pa su se oni razveli 2020.

Sada su Neven i Novak dodatno ojačali prijateljstvo pošto je Marković bio kum na krštenju Stefana i Tare.

