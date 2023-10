NOVAK DOBIO NAJLEPŠI KOMPLIMENT IKADA! Rune je FASCINIRAN PONAŠANJEM srpskog tenisera - "Nama mlađima je on najbolji primer"

Novak Đoković je veoma poštovan i cenjem među mlađim kolegama, a da je tako, potvrdio je talentovani teniser Holger Rune.

Momak kom mnogi predviđaju uspešnu karijeru predivnim rečima govorio je o najboljem teniseru ikada.

Rune je ponovo u čistom superlativu pričao o Novaku, za kog ističe da je najbolji primer mladim igračima.

- Đoković je neverovatno ljubazan, pristupačan i mnogo mi je pomogao tokom karijere. Cenim ga izuzetno, a njegovi rezultati pokazuju kolika je on teniska veličina. Nama mlađima je on najbolji primer, jer i u ovim godinama igra na javišem nivou i osvaja najveće turnira. To je za svaku pohvalu i poštovanje - poručio je Rune.

Podsetimo, obojica će naredne nedelje igrati Masters u Parizu.

