"NOVAK JE RUSOFIL? TO JE LEPA IZJAVA": Legendarni Srbin ZAGRMEO zbog haosa oko Novaka u komšiluku: Ljudima u Hrvatskoj to SMETA!

Novak Đoković izgradio je kult ličnosti, pa ga iz tog razloga pominju i političari, vezano za razne teme, smatra Radmilo Armenulić, teniski stručnjak i nekadašnji selektor Dejvis kup reprezentacije naše zemlje.

Izjava predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da je Novak Đoković rusofil došla je nenadano iz susedstva, kao otrovna strelica. Tačnije predsednik Hrvatske iskoristio je Noleta kako bi ućario sitne političke poene na račun svog najvećeg rivala i premijera te zemlje Andreja Plenkovića.

- Plenković se slikao s Novakom Đokovićem. To je inače onaj rusofil. Genijalni sportista, za kojega u principu navijam, ali rusofil - rekao je Milanović novinarima u Zagrebu, komentarišući događaj u Parizu, gde su se pojavili Đoković i Plenković.

Radmilo Armenulić o izjavi Zorana Milanovića za Kurir kaže:

- To je lepa izjava! Novak je u poslednje vreme igrama i ponašanjem stvorio kult ličnosti. Njega pominju ne samo sportisti, već i političari, ljudi iz sveta umetnosti, kulture, nauke... Svi oni kažu da ne bi bilo loše uraditi onako kako Novak kaže. Lepo je videti i čuti da je Đoković stvorio atmosferu da više niko neće da ga kritikuje. Čak ni Englezi.

Dalje, Radmilo Armenulić priča:

- Očigledno je da Hrvatima, kao i Nemcima mnogo smeta što podržavamo Ruse. To nije uvredljiva izjava, ali će svakako zasmetati Novaku. Kad je Milanović rekao da je Novak rusofil, verovatno je mislio na rusku politiku, a ne na ruski narod. A, u stvari je obrnuto. Bez obzira na njegov pokušaj, mislim da niko neće kritikovati Novaka. A, znate zašto? Zato što je Novak Đoković pre svega dobar čovek. On svima pomaže, plus dobro igra i ostvaruje sjajne rezultate. Nije mala stvar sve ovo što Nole radi poslednjih godina, jer mnogo čini da i teniseri koji nisu u prvih 100 dobro zarade. To niko nije radio pre njega.

Upitali smo Radmila Armenulića šta očekuje od Novaka do kraja takmičarske godine.

- Očekujem da osvoji Pariz. Mada, biće teško. Ukoliko ne uđe u finale, ili ne osvoji turnir, to je za Novaka neuspeh. To se od njega očekuje i zato je ogroman pritisak. Čekaju ga Medvedev ili Alkaraz u finalu, a on je uvek favorit.

Novak Đoković odlučio je da tokom sezone ne igra veliki broj turnira. Tako će biti i sledeće godine.

- To je dobra odluka. Treba Novak da se koncentriše samo na grend slem turnire i one veće iz serije 1.000. Ako osvoji još nekoliko grendslemova, završio je celu stvar. Mislim da će sledeće godine uzeti Australiju, Vimbldon i US open. beton i trava mu odgovaraju. Biće mu teško na Rolan Garosu... Pariz je šljaka, ne odogovara mu ta podloga, iako je naučio kako da se i na njoj dobro snađe. Gledaćemo Novaka još nekoliko godina, moćnog, ubeđen sam - zaključio je Radmilo Armenulić.

