NADAL OPREZAN POSLE NOVE POBEDE: Rafa objasnio šta je za njega trenutno najvažnije!

Španski teniser Rafael Nadal u velikom stilu vratio se na teren posle godinu dana pauze.

Nadal je na turniru u Brizbejnu zabeležio dve ubedljive pobede i plasirao se u četvrtfinale.

Španac je izjavio da za sada nema fizičkih problema po povratku na teren.

"Pozitivno je što prva dva meča nisu bila duga. Godinu dana nisam igrao i sa tenzijom koju donosi meč, osetio sam umor u mišićima. Generalno sam se osećao dobro. Važno je da me kuk ne muči. To je nešto što je za mene najvažnije", rekao je Nadal.

Pre kuka Nadala je mučilo i stopalo.

"Stopalo dobro reaguje. To je za mene glavna stvar. Stopalo je problematično, ali sam za sada u stanju da se krećem bez ograničenja. To me čini srećnim, mogu da igram bolje bez sumnje", objasnio je "Bik sa Majorke".

Kurir sport