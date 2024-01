PLANETE PREDVIDELE REZULTAT SRBIJE NA EURU! Astrolog Ana Rakić ima poseban savet za Piksija: Mars i Uran u Biku donose...

Aktuelna 2024. godina izuzetno je bitna za srpski reprezentativni fudbal.

"Orlovi" će prvi put od osamostaljenja, a 24 godine od poslednjeg učešća naše zemlje, igrati na Evropskom prvenstvu.

Popularni Euro 2024 će biti odigran u Nemačkoj od 14. juna do 14. jula, a tim koji sa klupe predvodi Dragan Stojković Piksi voljom žreba je svrstan u grupu C, gde su još Engleska, Danska i Slovenija.

Ana Rakić je iz astrološke vizure analizirala šta možemo da očekujemo na ovom velikom takmičenju.

"Mnogi su se već i, opravdano, čudili našoj upornosti u "fudbalskom ludilu", kad već imamo mnogo više uspeha u nekim drugim sportovima, ali džaba. Valjda ta bubamara ima neke veze sa genetikom, inatom, šta li. Evropsko, ovaj put, se bliži baš u Nemačkoj, od 14. juna do 14. jula., i evo se već dešavaju "čuda". Nedeljković ušao na spisak Orlova. Čudo? Ne baš, zaslužio je to mladić. Ali, svejedno, svi se utrkuju da o tome kažu po koju. Čudićemo se, sigurno, i zašto "ovaj ili onaj" fudbaler neće biti, "jal' na spisku, jal' u formi". Ima vremena. No, zna se da u Srbiji uvek lakše prihvate bilo kog ministra, pa i celu vladu, nego spisak nacionalnog selektora pred prvenstvo, svetsko li, evropsko li", počinje svoju priču Ana Rakić.

Planete su, kaže, rekle svoje. "Iz astrološke vizure one osnovne planete su se poređale tako da su nam Mars i Uran u Biku, Jupiter u Blizancima i Merkur prolazi kroz Blizance, Raka i Lava, a to znači: onaj tim koji zaista bude pokazao "pravu igru" dobija i krunu! Naravno, uvek ima i nekih iznenađenja, ali ovaj put su ona zanemarljiva. Fudbalska reprezentacija Srbije ima čemu da se raduje! Zašto? Zato što je planetarno zaštićena i protežirana dobrim aspektima. Posebno važnu ulogu će imati igrači koji nose brojeve na dresovima: 1, 4, 7, 9 i 11".

Selektoru Draganu Stojkoviću Piksiju pošlo je za rukom da nacionalni tim, posle Svetskog prvenstva, odvede i na EURO. Takođe i da reprezentaciju dovede do najjače A divizije u Ligi nacija. "Gospodin, pak, Piksi, selektor naš, buni se što ga pitaju za visinu honorara. Kao da je "čist Nemac", a ne dete sa Čaira. Zar se ne seća nekih opštih pravila za istragu životnih promašaja: prilika, motiv, praćenje tragova novca. Neka oprosti g. Dragan Stojković, na može biti gruboj šali, ali neka se zadrži na ovoj drugoj premisi: neka smisli kako da motiviše. Ne! Ne da motiviše, neka smisli kako da pobednički naelektriše našu momčad. Eto. Ma, bar kao Tesla! Gospodin Piksi sa astrološkom kombinaciom znak Ribe, podznak Rak i sa Mesecom u Ribama, baš ove 2024. godine, i baš na ovom evropskom prvenstvu će pokazati "iznenađujuće umeće", jer će i faktor sreće biti na njegovoj (našoj) strani.

Zna se i raspored utakmica

Prvo kolo – 16. jun Srbija – Engleska (Gelzenkirhen)

"Za nas odličan dan, i iznenađujuća dobra igra od početka do samog kraja. Ovde imamo uz selektora još dva junaka utakmice, naravno, u našim dresovima. Sa četiri planete u Blizancima – nadigraćemo protivnika, igrom, kondicijom i preciznošću."

Drugo kolo – 20. jun Srbija – Slovenija (Minhen)

"Od samog početka igre sve vodi ka pobedi. Selektor ponovo ima važnu ulogu sa promenom koja će se pokazati kao dobar taktički potez, a uz njega i tri igrača imaju najvažniju ulogu. I igrač koji će opravdati poverenje selektora!"

Treće kolo – 25. jun Srbija – Danska (Minhen)

"Treba pokazati upornost i ne odustajati, a igrač koji se izdvaja ne može bez podrške i iznenađenje je na samom kraju – ipak, radovaćemo se. Sa tri planete u sazveždju Raka, slavićemo i našeg selektora i igrače!"

Za kraj, astrolog Ana Rakić ima posebnu opasku. Pet evra je kazna koja se odmah isplaćuje u emisijama u kojima, na jednoj nemačkoj televiziji, razgovaraju o fudbalu igrači, treneri, selektori... Pet evra za svaki put kada se izgovori opšta i otrcana fraza poput "Lopta je okrugla" ili "Meč traje 90 minuta". Plaća se, kako već rekosmo, odmah! Na licu mesta, u kasicu – prasicu. Nije to do pet evra, već je malo "blam", a i ubija ozbiljnost dijaloga... Kod nas bismo, verovatno, imali para za nacionalni stadion da smo tako skupljali za slične floskule. Pa, valjda je za svako prvenstvo, svetsko li, evropsko li, dežurni izgovor sadržao žaljenje zbog povreda ključnih igrača, zbog loših međuljudskih odnosa, zbog raznih upliva u selektorski posao iz sveta "polusveta" itd.

