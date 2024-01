MURINJO PREUZIMA REPREZENTACIJU BRAZILA?! Oglasio se slavni stručnjak i GLASNO ZAGRMEO: "Rekao sam mom menadžeru da..."

Trener Rome Žoze Murinjo odbacio je navode da ga je Fudbalski savez Brazila kontaktirao u vezi preuzimanja posla selektora reprezentacije.

Trener Real Madrida Karlo Ančeloti odbio je ponudu da preuzme reprezentaciju Brazila i produžio je ugovor na tri godine sa španskim klubom, a mediji su spekulisali da je brazilski savez kontaktirao Morinja.

"Ne znam da li je to tačno za Brazil, pošto nisu direktno razgovarali sa mnom. Rekao sam mom menadžeru da, sve dok klub ne odluči da li ostajem, ne želim da znam niti da razgovaram sa nekim drugim", rekao je Murinjo posle sinoćnje pobede protiv Kremonezea (2:1) u Kupu, preneo je Skaj.

foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Portugalski trener upitan je da li vlasnici rimskog kluba pregovaraju sa drugim trenerima o mogućem angažmanu.

"Iskreno ne verujem da je to istina, pošto su za mene iskrenost i reciprocitet od suštinskog značaja. Nemam razloga da mislim da porodica Fridkin nije poštena, da ne shvata reciprocitet kao ja. Verujem u njihovu iskrenost 100 odsto. To ne znači da me ne žele ovde, ali ne verujem da pričaju iza mojih leđa sa drugim trenerima", naveo je Murinjo.

On je dodao da sledeće nedelje na Netfliksu počinje da se prikazuje njegov dokumentarac, u kome govori o karijeri i stvarima koje nikada nikome nije rekao.

foto: Profimedia

"U toj seriji ćete otkriti da sam potpuno lud. Tada još nisam potpisao za Romu, ali sam dao reč klubu. Dobio sam ponudu drugog kluba, neću reći kog, to sam rekao u seriji, koji je želeo da pogazim moju reč datu Romi i ja sam odbio. Kada sam dobio ponudu Portugala, iz Saudijske Arabije, prva osoba kojoj sam rekao bio je moj predsednik", rekao je.

"Ne verujem da pričaju sa drugim trenerima iza mojih leđa. Mislim da su sve glasine koje su se pojavile neistinite. Verujem u reciprocitet. Uradio sam to za njih i oni će to uraditi za mene", dodao je Murinjo.

