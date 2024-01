KOMŠILUK SE TRESE ZBOG TRANSFERA GODINE! Stigao u Hrvatsku, napada titulu sa Hajdukom, a zarađivaće 1 EVRO MESEČNO!

Transfer godine desio se u Hrvatskoj - Nikola Kalinić stigao je u Hajduk iz Splita i pokušaće da osvoji titulu sa klubom u kom je ponikao, a mesečno će za to dobijati jedan evro!

Promocija je već obavljena, a sportski direktor kluba iz Splita, Mindaugas Nikoličius, potvrdio je koliko će Kalinić dobijati novca.

- Kada su u pitanju finansije, to je bio najlakši dogovor za tri godine koliko sam u Hajduku. Dogovorili smo platu od jednog evra. Kalinić želi da pomogne klubu i da osvoji titulu, to je jedini motiv zbog kojeg se vratio - rekao je on.

Nikola Kalinić je dete splitskog Hajduka, a ostavio je dubok trag u Evropi nastupajući između ostalih i za Blekburn, Milan, Fjorentinu, Romu, Atletiko Madrid i Veronu.

Sada se vratio u Split i sa Hajdukom će pokušati da osvoji titulu. Ovaj klub čeka na trofej u HNL-u još od sezone 2004/05, a trenutno je prvi na tabeli sa 41 bodom, šest više od Rijeke koja ima i utakmicu manje, dok je Dinamo sa dve utakmice manje skupio 34 boda.

Kurir sport / Ž.S.