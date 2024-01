EKSKLUZIVNO! BORIS BEKER ZA KURIR: Đoković će vam ISPRAŠITI ZADNJICE, "tući" će vas dok ne nađete rešenje! Ponosan sam na njega!

Od ukupno šest trofeja na najvećim turnirima, Boris Beker je dva osvojio u Melburnu, na Australijan openu, turniru koji počinje u nedelju.

Ove sezone čuveni Nemac će imati važnu ulogu tokom prvog grend slema u sezoni, pošto će raditi kao analitičar i komentator "Eurosporta", televiziji koja nam je omogućila razgovor sa čuvenim teniserom.

Beker može da se pohvali da je dva Australijan opena osvojio i kao član trenerskog tima Novaka Đokovića (2015. i 2016.).

Nije bio spreman da detaljnije govori o tajnama dominacije najboljeg tenisera sveta u Melburnu u koje se sam uverio, a istakao je da su njih dvojica još uvek u odličnim odnosima.

- Gledajte, mislim da odnos trenera i igrača zavisi dosta od poverenja, pa nikada nećete razotkriti sve detalje onoga što ste uradili, kakva pitanja ste dobili, kakve savete ste dali i kako ste nešto uradili. Činjenica je da smo bili uspešni zajedno, i dalje jedan drugoga smatramo prijateljem, veoma sam srećan i ponosan na njegove uspehe - rekao je Beker za Kurir.

Za Đokovića je 2023. godina bila jedna od najuspešnijih u karijeri, Boris smatra da bi 2024. mogla da izgleda slično, ali da Srbinu neće biti lako.

- Prošla sezona nam je pokazala da su godine samo broj za Novaka. Znate, normalno sa 36 usporite malo, a on postaje sve bolji i ne bih bio iznenađen ako bi imao još jednu veoma uspešnu godinu. Ali, sad kad sam to rekao, mislim da puno zavisi od ostalih takmičara. Mislim da će mladi igrači biti bolji ove godine. Imaju više iskustva za tu jednu sezonu, igrali su sa njim još nekoliko puta, pametniji su nego prošle godine i to će biti otežavajuća okolnost za Novaka.

Međutim, ni "izazivače" ne čekaju med i mleko sa najboljim teniserom svih vremena, počevši od Australijan opena.

- Ako mu dozvolite, isprašiće vam guzice! To nije problem za njega. "Tući" će vas dok ne pronađete rešenje! Ne bih se kladio protiv Novaka Đokovića u Melburnu, to je sigurno - rekao je Beker uz smeh.

Na kraju 2023. Đoković je dva puta igrao protiv Holgera Runea, tenisera sa kojim je Beker radio. Najpre su se sastali u četvrtfinalu mastersa u Parizu, a ubrzo i u Torinu u grupnoj fazi završnog ATP turnira.

- Bilo je čudno u Parizu kada smo igrali protiv Novaka u četvrtfinalu. Video sam ga nekoliko dana ranije kada je izašao žreb i nadali smo se da ćemo igrati jedan protiv drugog. Mi smo dva profesionalca i to nas nije poremetilo. Navijao sam za mog čoveka, Holgera, da pobedi protivnika. Naravno, ja sam čovek, imam osećanja i puno poštovanja za Novaka. Bilo je čudno. Kasnije, u Torinu je bilo normalnije jer su već igrali ranije. Navikli smo se na takav scenario, da smo na suprotnim stranama.

Dva susreta su odigrana u tri naporna seta. U Parizu je borba trajala duže od tri sata, u Torinu nešto kraće, a oba puta je Đoković pobedio.

- Oba meča su bila sjajna, Holger je mogao da pobedi u oba, ali Novak je bio bolji igrač. Sviđa mi se ta kombinacija, Holger je veoma intezivan, dinamičan i eksplozivan mladi igrač i malo me podseća na mladog Novaka Đokovića - zaključio je Beker.

