TRADICIJA I PROMOCIJA NOVIH TALENATA: Božićni turnir na terenima TK Crvena zvezda

Tradicionalno, već dugi niz godina takmčarska teniska sezona u Srbiji startuje Božićnim međunarodnim turnirima na terenima TK Crvena zvezda.

Prve provere i prilike u novoj sezoni mladi teniseri imaće u dve nedelje takmičenja, Point Open za tenisku evropsku rang listu do 14 godina (od 10.01. do 14.01.2024) i Data-Driven Lab Open za ITF svetsku rang listu do 18 godina (od 15.01. do 21.01.2024).

Ukupan broj takmičara koji će uzeti učešće na ovim turnirima je 258 koji su u Srbiju stigli iz 14 zemalja sveta. Jedna od glavnih srpskih uzdanica za osvajanje trofeja na tradicionalnim Božićnim turnirima na “Zvezdi” je Dušica Popovski, članica kluba domaćina i naša reprezentativka koja je u 2023. igrala finale pojedničanog prvenstva Evrope do 14 i polufinale Vimbldona u ovoj konkurenciji.

Najpoznatiji domaći takmičari koji su osvojili Božićne “Zvezdine” turnire su Miomir Kecmanović, Olga Danilović i Mia Ristić koji sada nastupaju za najjače sastave reprezentacije Srbije u Bili Džin King kupu i Dejvis kupu.

Teniski klub “Crvena zvezda” od 2009. godine, već deceniju i po svakog januara organizuje Tenis Evropa turnir i ITF turnir na kojima takmičari širom sveta proveravaju formu nakon priprema koje su imali za nastupajuću sezonu. Istovremeno domaći takmičari imaju priliku da na domaćem terenu na samom početku godine upišu važne bodove koji će im biti odskočna daska za naredna takmičenja koja slede u nastavku sezone.

“Svake godine se tradimo da podignemo kvalitet i standard naših tradicionalnih turnira na koje smo jako ponosni i kojim kreće takmičarska sezona u Srbiji. Novitet na ovogodišnjim takmičenjima je da mečevi mogu uživo da se prate preko You Tube kanala TK “Crvena zvezda”. Na taj način ne samo što može da se vidi kako međunarodno uspešni takmičari igraju u tim godištima već će moći i da se vidi jednog dana, kada neko od njih jednog dana napravi rezultate na velikoj VTA i ATP scen, kakvim su talentom i igračkim “arsenalom” raspolagali kada su bili “mali”. Spremni smo za još jedan serijal, 15. po redu, januarskih teniskih bajki za mlade teniserke i tenisere, za nove šampione na terenima “Zvezde”, šampione 2024” rekao je direktor Teniskog kluba “Crvena zvezda” Slobodan Vojinović.

Kurir sport