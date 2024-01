"PREVRNUO MI SE STOMAK KADA SAM PREPOZNAO TOG ČOVEKA!" Đoković se prisetio PAKLA iz Melburna: Video sam CELU PUTANJU, bilo je loše

Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, obratio se javnosti pred početak Australijan opena.

Novak će pokušati da osvoji 11. titulu u Melburnu, a ukupno 25. grend slem trofej.

U prvom kolu, Novak će igrati protiv Dina Prižmića, hrvatskog tenisera koji je do glavnog žreba stigao preko kvalifikacija.

Upitan je Đoković ko mu je najveća pretnja.

- Sam sebi. Pa, onda svi ostali. Mnogi žele da osvoje grend slem, i ovde pokazuju to. Žreb je veliki, ima mnogo tenisera, ali sam uzbuđen zbog svega ovog.

Zanimalo je predstavnike medija kakvo je njegovo mišljenje o promeni koju je doneo Australijan open i odluke da turnir počne u nedelju, a ne ponedeljak.

- Mislim da i Rolan Garos počinje u nedelju.. To će pomoći zbog velikog broja mečeva, raspored je zgusnut, a potrebno je da mečevi budu gotovi u neko normalno vreme.

Poručio je Đoković gde pronalazi mir.

- Nisam sujeveran, ali idem na mesta koja mi donose sreću. Volim da posetim neka mesta kao što je na primer botanička bašta, koja se nalazi ovde u blizini. Da nađem neku svoju sreću, volim neka tiša mesta, koja nisu grad, kako bi podigao nivo svoje spreme, ali i kako na fizičkom, tako i na psihološkom smislu. Volim da se izolujem, kao što to radim kada igram US open, tada idem kod svog prijatelja u Nju Džersi...

Neizbežna tema je bila povreda sa Junajted kupa.

- Zglob je dobro. Imao sam veoma težak meč sa De Minorom. Treninzi idu dobro, sve izgleda dobro, pa ćemo videti. De Minor je došao do Top 10, velika priča za njega. Nije to veliko iznenađenje za mene, on je jedan od najbržih ako ne najbrži teniser na turu. Jednako dobar u ofanzivi i defanzivi, Lejton Hjuit mu je mentor i pomaže mu dosta u ovom procesu. Znam da su očekivanja velika kada se igra kući, a i velika je šansa da ode daleko. U odličnoj je formi.

Optimističan je Novak na startu sezone.

- Nije tajna da izgovorim svoje ciljeve, da hoću da osvojim sve turnire na kojim igram. Mnoge sezone koje sam igrao sam pobeđivao i u Australiji. Nadam se da ću biti spreman da budem makar blizu nivoa kao prošle godine. Hajde da vidimo kako će to izgledati, imamo Olimpijske igre ove sezone, moram razmišljati jedno po jedno kako bude dolazilo.

Pričao je i o promeni u svom timu.

- Čarli je sada u ulozi tim menadžera. To je promena. I dalje učestvuje u ulozi trenera asistenta treneru Goranu. Dosta dobro obavlja tu ulogu iako nema puno iskustva. Brzo uči i neko je kome mogu da verujem, ko mi je prijatelj. Odličan je u timu sa Markom Madenom koji je moj menadžer. Elektra, ona se priključila takođe menadžmentu, biće još ljudi u širem timu, neće biti svi tu, ali na GS gledamo da budemo u punom sastavu zbog zahtevnosti oko brenda i moje karijere.

Nikada neće zaboraviti 2022. godinu kada je prošao kroz pakao u pokušaju da zaigra na Australijan openu.

- Nisam bio tamo (hotel gde su ga zatvorili). Kada sam se vraćao u Melburn, došao sam na terminal gde sam bio pre dve godine. Video sam celu onu putanju koju sam tada prošao i taj imigracioni deo, čak i prepoznao čoveka koji je bio tu. Bio je loš osećaj, prevrnuo mi se stomak. Nisam išao do hotela, razmisliću. Ne što imam strah, ali možda budem otišao. Ne znam da li je više iko tamo. Čovek sa 15 godina došao, ostao devet godina tamo, ali sada živi u Minesoti. Osećam neku povezanost sa njim. Razumem da je većina puštena iz tog hotela. Ako je nešto pozitivno izašlo, to je što sam privukao dosta medijske pažnje. On je rekao da je zahvalan.

Bilo je vremena i za priču o Hamadu Međedoviću, koji nije uspeo da dođe do glavnog žreba preko kvalifikacija.

- Hamad je igrao protiv momka koji je bio talentovan, igrao je u Arabiji sa njim. Šteta. Očekivanja su velika, od javnosti, od njega samog, od javnosti. Pokazao je da ide uzlaznom putanjom, samo je pitanje vremena kako će probiti u Top 100. Što puno pomaže i psihički i ovako na turu gledano. On je jedan od igrača koji poseduje neverovatnu snagu, servisu, forhendu. Razbija tu lopticu, ali mora da napreduje u kretnji i fizički. Izdržljivost, prvi korak, balans. Viktor to vrlo dobro zna, kao i njegov otac, ja sam tu uvek za njega, kao i za Olgu, oni to svi znaju, koji god je potreban savet. Svaki dan na Junajted kupu moji fizio i kiropraktičar su radili sa njima. Uvek gledam da budem na raspolaganju kako mi vreme dozvoljava, ali jedno veliko "ali", mora da zapne i da preuzme odgovornost za odluke da bi došao do vrha. Znamd da želi i da može - zaključio je Novak Đoković.

