ČEKANJU JE DOŠAO KRAJ! KRALJ MELBURNA ZAPOČINJE ODBRANU TRONA! Novaku na crtu izlazi talentovani hrvatski debitant!

Specijalni izveštač iz Melburna - Vuk Brajović

Kvalifikanti na Grend Slemu uvek predstavljaju specifičan izazov u prvim kolima, što najbolje može da potvrdi i priča branećeg desetostrukog šampiona Australijan opena.

Davne 2005. godine, prve u profesionalnoj karijeri, Novak Đoković je stigao do trećeg kola Vimbldona i Rolan Garosa, najavivši niz vanserijskih uspeha koji su ga do danas uzdigli do statusa verovatno najboljeg sportiste u istoriji.

Danas je naš as u ulozi odvraćanja jednog od četvorice osvajača juniorskog Grend Slema iz susedne Hrvatske od pravljenja ne samo iznenađenja teniskog veka, već i bilo kakve pretnje na dalji tok njegovog veličanstvenog pohoda ka rekordnoj 25. Grend slem tituli u njemu omiljenom Melburnu. Kad to spominjemo, pre svega mislimo na stanje Novakove povrede, ali i remećenje unutrašnjeg balansa koji predstavlja niz brižno podešenih parametara za izvođenje još jedne osvajačke kampanje na jednom od četiri najveća turnira u tenisu.

foto: EPA Joel Carrett

Novakov najgori poraz na slemovima je, doduše, nastao baš ovde, u drugom kolu te bolne 2017. godine od 117-tog igrača sveta Istomina (Prižmić trenutno 178.), ali je do sada bio nemilosrdan protiv kvalifikanata na ovom nivou takmičenja (24 pobeda, od toga 4 od 5 u Australiji bez izgubljenog seta). Ipak, sedam poraza protiv kvalifikanata u 98 mečeva na turneji se “potkralo” Novaku do sada, što potvrđuje činjenicu da je uigranost i glad za pobedama takvih igrača faktor koji treba veoma ozbiljno shvatiti i danas, kada započinje svoj 19. Australijan Open i 73. nastup na Grend Slemovima.

Kao kontra-maler mu je sigurno služila činjenica da je upravo na njegovom najtrofejnijem slemu Novak zabeležio jedine slučajeve ispadanja u prvoj rundi (2005. I 2006. godine) – pa je od 2008. do danas Đoković pobedama u finalima protiv Mareja (4), Nadala (2), Conge, Tima, Medvedeva i Cicipasa (po 1) došao na treće mesto po broju osvojenih trofeja na istom Grend Slemu (Nadal 14 u Parizu, Margaret Kort 11 u Melburnu). Uz 361 pobedu (i samo 48 poraza) na najvećim I njegovim omiljenim turnirima (i sveukupno 1089 pobeda i 214 poraza na turneji) Đoković je taj koji i sa 36 godina (i 251 dana) usmerava svetski tenis svojim dominantnim uticajem, i reklo bi se – nigde tako ubedljivo kao na Australijan Openu i tvrdoj podlozi uopšte, uz 690 pobeda i 124 poraza do sada.

foto: Adam Davy / PA Images / Profimedia

Koliko je Novak mudro koristio faktor iskustva kroz karijeru svedoči činjenica da je veliku većinu (13) osvojenih Grend Slemova stekao posle navršavanja 30. godine (5 od kojih posle trideset pete) – i to skoro svih četiri tokom za njega sjajne 2022. u kojoj je osvojio ukupno 7 titula. Ove godine će osvajanje 99. ATP titule u glavnom gradu države Viktorija za njega imati još jedan imperativ, a to je ostanak na mestu svetskog broja 1 (trenutno 407 nedelja na istom) za koje će se boriti i Alkaraz i Medvedev, pa je brojni stručni tim koji izuzetno uspešno i sa jedinstvenim stilom kao glavni trener predvodi trostruki učesnik četvrtfinala ovog turnira Goran Ivanišević još više posvećen tome da obezbedi sve potrebne preduslove da do ovog uspeha i dođe.

foto: Goran Sebelic / imago sportfotodienst / Profimedia

Dino Prižmić je u svojoj dosadašnjoj karijeri zabeležio nekoliko zanimlijvih paralela sa Novakom Đokovićem – gde je prvi plasman kao profesionalnog igrača na jednom Grend Slemu po prvi put obezbedio upravo ovde u Melburnu. Istakao se drugim mestom na Tennis Europe turniru za igrače do 14. godina (Novak ga osvajao), bio drugi u selekciji do 18. godina, svoj prvi ATP turnir odigrao u domaćem Umagu (i izgubio u 1. kolu - isto kao i Novak), a 2023. je osvojio i čelendžer u Banja Luci, pre nego što je u Parizu osvojio juniorski Grend Slem. Zanimljivo je da je najbolji plasman na ATP listi (155.) Splićanin ostvario pobedom nad “svežim” osvajačem turnira u Adelejdu Jiržijem Lehečkom u Stokholmu prošle godine, što svakako svedoči o tome da zna i ume da se postavi za pobedu i protiv iskusnijih igrača na koje ga nanese žreb i da mu samopouzdanja – ne nedostaje.

Pre njegovog prvog meča protiv Top 10 igrača u karijeri i plasmana u glavni žreb u Melburnu, Prižmić je ostvario samo 3 pobede na ATP nivou turnira (Ajduković, Zombor Piroš u Umagu i Lehečka) i u tekućoj 2024. došao do 2. kola čelendžera u Kanberi – ali je kroz nastup za Dejvis Kup selekciju Hrvatske prošle sezone krenuo da stiče važna iskustva za nastupe na najvećim scenama teniske turneje koji ga zasigurno čekaju. Ipak, današnji meč protiv idola većine mladih tenisera sa naših prostora ne bi trebao da predstavlja veći takmičarski izazov za Đokovića, uz napomenu da bi trebalo obratiti pažnju na to da je svaki protivnik od prvog kola nadalje ima izuzetno važnu ulogu u sticanju željenog takmičarskog ritma pred najizazovnije mečeve od četvrtfinala do finala Grend Slema.

foto: Tom Dubravec / imago sportfotodienst / Profimedia

U tom smislu, Novaku će biti veoma važno da - posle eventualnog odmerenog ulaska u meč (a da pritom Prižmić ne dozvoli da ga tenzija i anksioznost koja prati njegov najveći nastup u dosadašnjoj karijeri “progutaju” od samog početka) – prelomi prvi set brejkom barem pre šestog gema, pritom isprobavši svoje fizičko stanje, varijacije na servisu i ritern, raznovrsni repertoar udaraca (uz što manje nepotrebnih dužih razmena) i taktičke varijante kao što su kraćenje poena izlaskom na mrežu i kombinacije servis-volej (omiljene sa Ju Es Opena 2023.). Dino će biti savetovan da “veruje u sebe, igra svoju igru, ne boji se poraza” i da se uporno bori za svaku polu-šansu koju može da stekne, jer će svaki uspešno odigrani poen i osvojeni gem biti dragulj sam po sebi za njegov dalji hod ka plasmanu u Top 100 ATP liste i platforma za nadogradnju igre pred naredne izazove. Što duže budu bivale razmene, to bi Prižmić mogao više da se oslobađa pritiska i “pušta ruku”, što Novak veoma dobro zna.

Ono što Đokoviću svakako nije potrebno u ovom trenutku je meč u kome bi prepustio više od 8 gemova mladom protivniku u njegovom Grend Slem debiju, odnosno ugrozio preko potrebni proces postepenog oporavka od povrede zgloba desne ruke. Kako je toliko puta pre bivao u situacijama kada je morao da prekomponuje svoju igru time što bi isticanjem jednog njenog elementa kompenzovao prisustvo povrede u sprovođenju “ol-raund” strategije, u ovom slučaju bi to trebao da bude servis, praćen što bržim rešavanjem poena i primoravanjem protivnika na rastući broj neiznuđenih grešaka. Svaki drugi scenario ovog meča mogao bi da iskomplikuje ostvarenje Novakovih najviših ciljeva ove godine u Melburnu – ali imajući u vidu reči Musetija posle trijumfa u Monte Karlu da "Novaka Đokovića morate "ubiti" 9 puta da biste ga pobedili" – najveći svih vremena će naći način kao niko drugi da dođe do ostvarenja najvažnijeg rekorda za njega i ovog januara.

