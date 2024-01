NOLE SE PRISETIO ČUDESNOG TRIJUMFA U MELBURNU: Osvajanje te titule mi je donelo VELIKO OLAKŠANJE! Znamo šta se sve OVDE DEŠAVALO!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković u opširnom intervjuu koji je nedavno dao za ugledni francuski L’Ekip otkrio zbog čega mu je trijumf u Australiji bio najdraži uspeh koji je ostvario prethodne godine.

Na pitanje šta je bio najbolji momenat u godini u kojoj je ostvario toliko puno rekorda, Novak je nakon kratkog razmišljanja odgovorio:

"Moram li da biram jedan? Teško pitanje, ali mislim da je to bila pobeda u Australiji, jer sam odigrao na najvišem nivou u karijeri - i to povređen od početka turnira. Zbog toga sam morao da igram veoma agresivno, i to sam činio na najbolji način. Osvajanje titule donelo mi je veliko olakšanje, pogotovo ako imamo u vidu šta mi se sve dešavalo ovde prošle godine", kaže Novak i otkriva kako se tada osećao: "Osetio sam se kao da sam izveo pravi "kam-bek" posle svega doživljenog - time što sam ubedljivo osvojio Adelejd i Melburn. Ta pobeda mi je bila značajna na više nivoa. Osvajanje Rolan Garosa je bilo istorijsko dostignuće, 23. Grend Slem - jedan više od Rafe, i to na Rolan Garosu. I Ju Es Open je bio poseban, jer tamo nisam igrao 2 godine zbog toga što se nisam vakcinisao. Ono što mi je bilo dodatno važno je osvajanje Sinsinatija posle poraza u finalu Vimbldona - i to što sam poslednji put pobedio u Njujorku 2018. Vidite, teško je izabrati, jer svaka pobeda ima svoj poseban istorijat. Ne želim da ispadnem arogantan, ali u takvoj godini - kako izabrati šta je bilo najbolje? Možda to što me je jedan udarac - ili poen - delio od osvajanja sezonskog slema - što ostaje moja želja za aktuelnu sezonu, ali ako biste mi ponudili da osvojim 3 Slema sada - mislim da bih odmah potpisao. Ipak, 2023. ću pamtiti kao godinu sa 3% frustracije, rekoh".

Novinar Frank Ramelo prisetio se visokog voleja u finalu Vimbldona i greške koja je verovatno odlučila ishod meča, pa je upitao Novaka da li i dalje žali zbog propuštene šanse.

"U ovom trenutku više razmišljam o propuštenom pasing šotu na trećoj meč lopti u polufinalu Dejvis Kupa protiv Sinera", iskren je bio Novak.

