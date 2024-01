"JA TAKVE MISLI IMAM U SVAKOM MEČU" Đoković prvi put o VELIKOJ BORBI sa negativnim emocijama - otkrio kako se bori sa tim!

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

U više momenata meča protiv odličnog Prižmića Novak se našao u komplikovanim situacijama, koje su zabrinule i njegove najstrpljivije poklonike.

Ipak, pobeda u 4 seta je do kraja ostvarena sa utiskom rutine, što je odlika velikih šampiona. Zamoljen da nam opiše šta se u takvim momentima odvija u glavama tenisera, a posle komentara Rubljova da je u petom setu protiv Sejbota Vilda osetio napad panike, Đoković kaže:

“Koliko god imali različitih iskustava, u čoveku se uvek odvija neka vrsta mentalnog pozorišta. Nije svejedno naći se u situaciji u kojoj gubiš - jer, podsetiću vas, bilo je 1:1 u setovima i imao sam brejk zaostatka. Takva situacija, naravno, nije dobrodošla, ali ako se već desi, čovek mora da pokuša da što više filtrira negativne misli. Ja ih imam u svakom meču, naravno, pogotovo kada je ovako tesno - što u čoveku budi sumnje, razna scenarija, pokušaje da se predvidi šta će se sledeće desiti, da li ću moći da se izvučem iz takve situacije i slično… U tim trenucima, nije kliše, ali stvarno nastojim da se usredsredim jedino na to šta mogu da uradim u narednom poenu, da ostanem priseban i da moj protivnik primeti da kod mene nema kolebanja ni kada okolnosti ne idu u moju korist. To mogu da izdvojim - što pogotovo biva slučaj protiv mladog i rasterećenog tenisera poput Prižmića. On je odigrao možda i meč života, tokom kojeg sam bio suočen sa izborom u prelomnim trenucima 3. seta: da li ću da padnem i da mu dam još mentalne hrane, da vidi da sam pao, da oseti krv i da me pritisne - ili ću da ostanem neutralan i smiren, barem spolja, i da pokušam da se vratim rezultatski. I tako, od 2:3 u trećem setu sam uzeo osam gemova u nizu..." otkriva nam kako se postavlja u tim situacijama Novak.

