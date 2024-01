TENISKI SVETE, UMESTO NADALA – DOBILI STE NAGALA: Promene Melburn krase, ali šta ćemo sa njima?

Teniski svete, umesto Nadala – dobili ste Nagala!

Indijski teniser Sumit Nagal (139. na ATP rang listi) je načinio najveće iznenađenje trećeg dana takmičenja eliminisavši 31. nosioca Aleksandra Bublika u tri seta (!) – što predstavlja prvu pobedu za tenisera iz najmnogoljudnije zemlje sveta nad nosiocem na Grend Slemu od Rameša Krišnana 1989. godine. Teniski odgajan u akademiji Maheša Bupatija, trenutno baziran u Nemačkoj, Nagal je po svom svedočanstvu prošlog septembra na računu imao 900 evra, da bi se zahvaljujući specijalnim pozivnicama na čelendžere nekako dokopao 139. mesta i šanse da se kroz kvalifikacije bori za ulazak u glavni žreb turnira. Ne tako davno se sa kriketa prebacio na tenis, a ovaj uspeh mu je posle meča (očekivano) doneo suze radosnice. Da li će se teniskom heroju o kome neki scenarista iz Bolivuda sigurno već piše nacrt za film bodovno i finansijski posrećiti ovaj Australijan Open još više (pošto u drugom kolu ima realne šanse da se izbori za pobedu protiv primaoca posebne pozivnice kineza Šanga) videćemo već za koji dan.

U komentaru na podatak da je čak 30 nosilaca turnira prošlo prvo kolo, Nadalov zemljak i drugi teniser sveta Alkaraz smatra da je to bilo “zasluženo, ali i veoma teško izvojevano u nekim slučajevima”. Pobedom nad Gaskeom Karlos je ujedno bio i poslednji igrač u žrebu koji je okončao prvo kolo jednog Grend slema po novom rasporedu koji traje tri dana. Upitan da li je ova inovacija prošla dobro, odgovara: “Mislim da jeste, i smatram da je bolja za sve. Publika može da uživa u više mečeva, igrači imaju više vremena za odmor – a oni koji su igrali prvog dana i dan više od ostalih. Osim tog momenta, mislim da je ovaj format veoma dobar,” naglašava Karlitos.

Viktorija Azarenka je posle pobede nad bila zanimljiv sagovornik na temu promene pravila ponašanja publike – po kojima je publika dobrodošla da ulazi na stadion već na parne gemove, što u praksi izgleda drugačije i na značajan način može da ometa sportiste. Nekima poput Dimitrova i Norija ovo preterano ne smeta (sve dok se dešava sa strane), dok su se brojni drugi žalili sudijama na ovu praksu – da bi im bilo rečeno da su informacije o toj promeni prosleđena pre početka turnira. Ipak, iz obraćanja Viktorije Azarenke je lako zaključiti da je nekima ovo bilo potpuno nepotrebno:

“Nisam bila informisana, i iskreno mi se čini da ponekad izmišljamo potpuno besmislena pravila. Skraćujemo vreme između gemova na jedan minut, a onda svi čekamo da ljudi sednu. Nije nemoguće da igramo uz ljude koji se kreću na tribinama, ali nam to zaista smeta. Teško je pratiti lopticu kada se u pozadini neko stalno kreće, a povrh toga su tu i sunce, odsjaji… Sa kretanjem ljudi sa strane bih bila okej, ali iza protivničkog igrača – nikako. Isto je sa ovim novim flašicama za vodu koje su pravljene od reciklažnog materijala – dok svugde oko stadiona prodajemo plastiku u raznim oblicima. Šta time postižemo? Uz to, nikada ne mogu da osetim koliko još tečnosti imam u tim neprovidnim termosima – pa i to zbunjuje”, kaže Vika.

Britanac Džejk Drejper je uspeo da se vrati u meč posle rezultatskog zaostatka od 2:1 i pobedi upornog Markosa Hirona – ali i da povrati u kontejner pored terena tek koju sekundu posle formalnog rukovanja sa poraženim Amerikancem. Upitan da li je ovo uradio kao prosti čin olakšanja po završenom meču, Džek kaže: “Veoma je čudno bilo ovo iskustvo. Jasno je da sam odigrao veoma dug poslednji poen, pa je moguće da je ovo bila neka vrsta prirodne reakcije što je sve okončano. Zaista ne znam šta mi se desilo, osim što me je bio blam da momku koga sam tek dobio kažem – molim te da se rukujemo što pre jer moram da što pre stignem do onog kontejnera kako bih se ispovraćao”, uz smeh prepričava ovu anegdotu Drejper.

Da li će i oni koji prate novi segment iz sage o suđenju Aleksandru Zverevu za nasilje nad bivšom devojkom i novi talas hajke teniskih medija na Nemca kroz igranje pravosuđa na pres-konferencijama dobiti nagon za reakcijom poput Drejperove? Videćemo i to, ako stignemo – zatečeni u kovitlacu brojnih promena i zbivanja u svetu tenisa…

