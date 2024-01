"DOĐI I RECI MI TO U LICE" Đoković POBESNEO i OČITAO LEKCIJU provokatoru: Navijač se GORKO POKAJAO kada mu je Novak prišao!

Bezobrazluk neviđenih razmera viđen je na meču između Novaka Đokovića i Alekseja Popirina u drugom kolu Australijan opena.

Jedan navijač sramno je provocirao Novaka tokom četvrtog seta, ali mu je time samo učinio uslugu... Nakon prozivki proradio je srpski inat, Nole se razgoropadio na terenu i počistio Popirina.

Navijač je dobacivao nešto Srbinu između poena, Novak se iznervirao, prišao tribini pogledao ga i ljutito mu odbrusio:

"Želiš da dođeš ovde? Dođi i reci mi to u lice!".

Someone just said something disrespectful to Djokovic during his match with Popyrin Novak: “You wanna come here? Come say it to my face.” Respect the athletes. pic.twitter.com/nIGjR6rb1J