"NE MOŽE SVAKO DA VAS VOLI..." Novak ZAGRMEO kao nikada pre: "Mladi mi NE SMETAJU, ali postoji granica koja se NE PRELAZI"

Novak Đoković odigrao je perfektan meč protiv Tomasa Martina Ečeverija, slavio je sa 3:0 (6:3, 6:3, 7:6) i plasirao se u četvrto kolo gde će ga čekati Francuz Adrijan Manarino. Posle pobede protiv Ečeverija Đoković je bio vidno zadovoljan.

- Nisam odigrao najbolje što mogu, ali sam igrao bolje nego u prva dva kola. To je pozitivna promena, osećam se bolje, kako u samoj igri, tako i fizički. Ali još nisam dostigao maksimalan nivo - počeo je priču Novak, pa se dotakao termina mečeva:

- Pričali smo o kasnim mečevima, da budem iskren. Krenuli smo dan ranije, ali dnevni raspored utiče na kasne završetke, kao i dugo trajanje muškog formata. Medvedev je krenuo u 11. Nije idealno stanje, ali ne vidim slemove da menjaju formate dnevnih i noćnih mečeva jer se tako prodaju karte, promoviše turnir. Ne vidim da je moguće imati samo jednu sesiju koja bi počinjala oko 11 ili 12. Druga opcija je jedan meč manje na centralnim terenima, ali sam siguran da slemovi razmatraju razne opcije.

Bili ste periodično nezadovoljni svojom igrom, o čemu mislite kada se to dešava?

- Nije to uvek dobar razgovor sa sobom, nekad je "treš tok", ali to je deo mene. Siguran sam da svako prolazi kroz krize, kada se ne oseća najbolje, kada sumnja, kada se fokusira da bude prisutan. Imam ekstrovertnu ličnost, pokažem emocije, nekad negativne što nije lepo, ali tako je kako je. Borim se sa demonima kao i svi ostali na terenu, nekada je bolje, nekada nije. Sve zavisi kako se osećate protiv protivnika tog dana, nekada se probudite i ne možete da se posvetite.

Da li ste radili kovid test?

- Nisam, ovo je standardna bioinfekcija koju sam imao, još malo mi curi nos i to je pri kraju.

Da li vam se ikada činilo da tokom slema nećete uspeti da ga na kraju osvojite?

- To mi se dešava u svakom meču i puno mi znači da sam večeras igrao bolje. Ne osećam se sjajno od početka turnira, zdravstveno I igrački, ali sam i pored toga u 4. rundi. Mislim da ću napredovati uz trajanje turnira, to se upravo dešava.

Da li je bilo starijih igrača koji su davali savete kako da promenite svoje ponašanje

- Dobro pitanje. Federeru se nije dopalo kako sam se ponašao na početku, ali ne znam za druge. Nisam se libio da kažem da ću biti najbolji, verovao sam u to i nisam siguran da se to svima dopalo. Ipak uvek sam imao poštovanje za sve u svakoj situaciji, bez obzira na rivalitete, ali se na terenu svašta dešava u žaru borbe. To je ipak bilo davno, setiti se ko me je voleo više je sada teško, a reakcija drugih me je više motivisala ka uspehu. Ako sam pogrešio, izvinjavao sam se, ali ako je kritika bila neosnovana, nastavio sam svojim izabranim putem. Ne može svako da vas voli, to je normalno,svi smo različiti. Ne smeta mi Šeltonovo samopouzdaje i to podržavam, kao i ostale mlade poput Prižmića koji veruju da nas mogu izazvati. Ipak postoje granice, nevidljive granice prihvatljivog ponašanja prema igračima i kada se to pređe onda se reaguje ili ne. Ipak, uvek sam za poštovanje uz samopozndanje.

Fizički ste izgledali bolje, kako se osećate sada?

- Ne osećam se kao da sam na maskimumu, ali sam mnogo bolje nego pre nekoliko idana. Imao sam najbolji meča na turniru, početak nije ni blizu onoga što prikazujem, zbog zdravlja i ličnog faktora. Ipak napredujemo svakog dana, psihofizičko stanje napreduje I to se pozitivno odražava na moju igru. Igrao sam protiv igrača u formi koji je borac i ne poklanja meč, odlično se kreće. Dobro sam se spremio, dominirao na ternu već deo meča. Ohrabruje - zaključio je Novak Đoković.

