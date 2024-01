"FEDERERU SE TO NIJE SVIDELO" Đoković otkrio VELIKU TAJNU: Nisu me voleli jer se nisam plašio JAVNO TO DA KAŽEM!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković na konferenciji za medije nakon plasmana u osminu finala Australijan opena dotakao se, između ostalog, i svog ponašanja na terenu.

Nole je otkrio novinarima šta priča sebi u bradu tokom meča, a onda priznao da se njegovo ponašanje često nije sviđalo njegovim protivncima, posebno Rodžeru Federeru.

"Nije to uvek dobar razgovor sa sobom, nekad je "treš tok", ali to je deo mene. Siguran sam da svako prolazi kroz krize, kada se ne oseća najbolje. Ispoljavam emocije, nekad negativne što nije lepo, ali tako je kako je. Borim se sa demonima kao i svi ostali na terenu, nekada je bolje, nekada nije. Sve zavisi kako se osećate protiv protivnika tog dana, nekada se probudite i ne možete da se posvetite", kaže Novak.

Njegovo ponašanje nije se dopadalo nekim rivalima.

"Znam da se Federeru nije svidelo kako sam se ponašao u startu, ne znam za ostale. Nisam bio omiljen nekim top igračima, nisam se bojao da kažem da želim da budem najbolji na svetu, imao sam igru koja može to da potkrepi. Ali, uvek sam imao respekt, uvek pozdravim protivnika, ali respekt uvek mora da bude tu. Očigledno, na terenu toliko toga može da se desi u žaru bodre. Prošlo je 20 godina otkad sam debitovao, teško je reći ko me voli više ili manje. Ali, ako neko negativno priča o meni, to mi je daje goriva. Pružim ruku da se izvinim ako nešto zgrešim, ali kritika bez pokrića... Idem u tom smeru koji sam odabrao. Ne možete da se svima sviđate, kako pričate, kako se ponašate, svi smo različiti. Sve dok je nivo samopouzdanja Šeltona na tom nivoa, ne zanima me. Kada mladi igrač izađe na teren i veruje u sebe, to mi se sviđa. Ali, postoji linija prihvatljivog ponašanja, ali ako se pređe, počinje da nervira. Uvek da poštuju starije i da veruju u sebe", otkrio je Novak.

Kurir sport/J.M.

