ALKARAZ PRED OKRŠAJ SA SRBINOM - "OČEKUJTE TENISKI RAT" Španac moćnim rečima najavio meč sa Kecmanovićem, a onda POMENUO I NOVAKA!

Španski teniser Karlos Alkaraz nije puno pričao o narednom meču protiv Miomira Kecmanovića, ali to što je rekao je bilo – moćno!

Pre toga se bavio aktuelnim temama, svojim tek završenim mečem protiv Džerija Šenga koji je Kinez predao posle samo dva osvojena gema, pri 1:0 u trećem setu.

“Mislim da nešto nije bilo u redu kod Džerija od početka meča, da nije igrao na nivou koji ga je krasio od početka godine. I pored toga sam morao sam da budem fokusiran na svoju igru - ali je kod njega nešto jasno nedostajalo. On inače igra tečno, jako udara lopticu, i siguran sam da ćemo igrati više u budućnosti. Preporučujem mu da se dobro oporavi od povrede i da ne jurca nazad na teren”, jasan je Karlitos.

Na skali od 1 do 10, gde sebe vidi on?

“Osećam se super, trenutno negde oko 7-8 od 10, ali i da napredujem sve više iz meča u meč. Navikavam se na teren koji ipak dobro ne poznajem jer se na njemu nisam puno puta takmičio na ovom nivou. Sve je u redu, sva iskustva su u najboljem redu do sada ovde”, kaže Alkaraz.

Posle osvajanja Vimbldona je malo pao u formi. Kako vidi taj period?

“Jasno je da sam pao u formi posle osvajanja tog trofeja, gubio neke mečeve koje sam trebao da dobijem. I pored toga osećam da sam na treninzima radio prave stvari, ali da sam takođe shvatio koje bih trebao da korigujem. U ovom delu godine se nadam da ću ostvariti dobre rezultate i nastaviti sa dobrim radom između takmičenja”, kaže on.

Za meč protiv mlađih protivnika se ne priprema na neki drugačiji način, a šta je bilo specifično za ovaj:

“Hteo sam da iskoristim činjenicu da igram na velikom stadionu I stavim dodatni pritisak na njega, u svakom udarcu i poenu, znajući da će on osećati pritisak atmosfere u kojoj se igra. Meni je bilo najvažnije da budem veoma miran i ne radim ništa što inače ne bih”, jasan je on.

Pred meč sa Kecmanovićem Alkaraz kaže:

“Naravno, ne želite da se kvalifikujete u četvrto kolo slema posle predaje protivnika, ali je svakako bolje izbeći dodatne napore. Znam da je Kecmanović igrao više mečeva u 5 setova, što je svakako dobro po mene. Miša je odigrao sjajan meč 2022. u Majamiju, ali sam odlično igrao i ja i očekujem da će naredni meč biti ista vrsta “teniskog rata”. Pobedio je neke sjajne tenisere ovde, a nastojaću da ga pobedim u 3 seta. To su svakako moje lepe želje, i niko ne zna kako će to na kraju ispasti. Želim da igram na najvećem nivou i jedva čekam da vidim kako će to ići”, najavljuje nam Španac.

Upitan šta je deo rutine koji bi istakao kao najvažniji da osvoji u svom radu i igri, Alkaraz odgovara:

“Ono što je važno kako biste bili dobar teniser i razvijali svoj tenis na željeni način je imati radnu etiku i jasan odnos prema tome koliko ste spremni da se borite. To je deo rutine koji odlikuje one najveće – kao što je Novak. Jedino je sa tim stavom moguće napredovati”, jasan je Alkaraz.

