ĆAĆIĆ OTVORIO DUŠU POSLE SPEKTAKULARNE POBEDE U MELBURNU! Srbin otkrio kako se pripremao za ovaj ANTOLOGIJSKI meč!

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

Fantastičan uspeh ostvarili su Ćačić i Molčanov u dublu eliminisavši već u drugom kolu prve nosioce turnira, što se nije desilo ni u singlu ni u dublu Australijan Opena već dugi niz godina.

Upitan kako je izgledala njihova priprema pred ovaj antologijski meč, Ćaćić objašnjava:

“Molčanov i ja smo prošle nedelje odigrali naš prvi meč zajedno na ovom nivou, dok smo pre 3-4 godine osvojili neki čelendžer. Znali smo da možemo dobro da se uklopimo i odigramo kvalitetno. Učestvovali smo na turniru u Adelejdu, izgubili nesrećno 3. set sa 10-8 od Olivetija i Gorasona. Kada smo dobili prvi meč juče protiv Meklahlana i Nišioke osetili smo da smo mogli mnogo bolje da odigramo, iako su i veoma vetroviti uslovi uticali na tu igru. Tu smo se izvukli, iako smo treći set odigrali nešto bolje – a onda vam se dešava da posle takvog meča treba da igrate sa prvim dublom sveta. U takvim situacijama se osećam rasterećeno, i uz činjenicu da smo probili led pobedom u prvom kolu gde smo bili blagi favoriti, dogovorili smo okvirno plan igre i nastojali da to sprovedemo. Ispostavilo se da smo to uradili jako dobro, i ono što me posebno raduje je da smo, posle dve neiskorišćene meč lopte u drugom setu, ostali mirni do kraja meča koji smo završili u super-taj-brejku uz njihovu delimičnu pomoć”, prepričava nam Ćaćić.

Da li ste možda nešto rekli jedan drugome posle tog drugog seta i propuštene dve meč lopte?

“Jesmo, rekli smo jedan drugome da nastavimo na isti način, da ne menjamo ništa u taktici i da nam ne padne energija. Meni je na momente padala energija ali smo I pored toga uspeli da sačuvamo naše servise. Kada se vrati film, neverovatno je da vas prvi dubl sveta nije ni jednom “brejkovao”, gde je Dodig jedan od najboljih riternera na svetu u dublu i zapažen kao takav i kada je igrao singl – čime pravi veliku razliku u mečevima u svoju korist I zbog čega je broj jedan na svetu. Uspeli smo da prevaziđemo taj kratki pad energije, dignemo se pri kraju trećeg seta, odigrali sjajno u finišu i došli do ove velike pobede”, odgovara Nikola.

Šta je to što čini dubl toliko magičnim i nepredvidivim da šezdeset četvrti i šezdeset sedmi igrač na svetu rutinski ostaju u meču posle dve propuštene meč lopte u drugom setu i pobeđuju prve nosioce?

“I u singlu se viđaju velika iznenađenja, ali ne tolika kao što je slučaj u dublu. Ređe se dešava u singlu da prvi izgubi od sedamdesetog, a svakako češće u dublu i to pogotovo na turnirima gde se ne igra “prednost-đus” već “odlučujući poen” i gde se treći set igra “do deset”. Jer, kad se uđe u super-taj-brejk, realno je da svako svakog može da dobije. Ono što je specifično za Grend Slemove, na kojima se igra normalan treći set, je da se mnogo ređe dešavaju takva iznenađenja. Iskreno, ja sam u prošlosti igrao i protiv prvih na listi, i protiv Top 10 tenisera i znao i osećao da se može pobediti ako smo partner i ja na nivou koji možemo da održimo tokom celog meča. A jedna od različitosti dubla leži u tome da je kod dvojice igrača lakše naći dovoljan broj slabijih strana koje vam otvaraju šansu za pobedom. Jer, ako je pred vama Novak Đoković u singlu, tu je skoro iluzorno tražiti priliku – ali je posebna draži dubla u tome što u njemu imate i možete da stvorite tu šansu, jer se u njemu “čuda dešavaju””, kaže nam on.

“Nikada nisam gledao prema broju ranga koji stoji ispred imena naših protivnika, niti smatrao da kao šezdeseti nemam šanse protiv nekog ko je znatno bolje rangiran. Štaviše, uvek sam bivao više motivisan da igram protiv boljih – a podjednako poštovao one koji su bili lošije rangirani od nas”, nastavlja Nikola, i “odaje” deo pripremne strategije. “Da su Dodig i Krajiček bili na svom standardnom nivou, bilo bi veoma teško steći prednost – ali je činjenica da su i oni tek na početku turnira, da je prethodila velika praznična pauza, da se možda stvorio određeni pritisak kod njih da imaju odgovornost da dobrim igrama opravdaju najviši plasman iz prošle godine. Koristili smo to što se zna da Krajiček slabije riternira, pa smo išli na to da što više poena uzmemo na njegovoj strani.”

Po završenom meču su ih sigurno čekale brojne čestitke, pa je bilo zanimljivo čuti koje su bile najdraže? Kako bi ova pobeda mogla da utiče na pripreme za Dejvis Kup protiv Slovačke?

“Najvažnije su mi čestitke koje sam dobio od moje porodice i roditelja, a na brojne poruke na koje uvek volim da odgovorim ću prionuti kada završim sa oporavkom. Nadam se da su ovi poslednji rezultati pokazali da sam spreman za izazove u Dejvis Kup format i susret protiv Slovačke, ali taj meč treba veoma ozbiljno shvatiti u svim njegovim segmentima. Nadam se da ćemo u njemu ostvariti pobedu”, najavljuje Nikola Ćaćić iz Melburna.

Naredni protivnici para Ćaćić-Molčanov su Italijani Boleli i Vavasori, koji su se plasirali u treće kolo posle još jednog velikog iznenađenja – eliminacije trinaestih nosilaca i višestrukih osvajača Grend Slema u dublu, para Mau - Rože-Vaslen

