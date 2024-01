"OTAC SAM I SUPRUG, IMAM JA I DRUGE OBAVEZE..." Novak po ko zna koji put o PENZIJI - odgovor na ovo pitanje je čekao ceo svet!

Najbolji teniser u istoriji ovog sporta, Novak Đoković, pokazao je dominaciju u meču osmine finala Australijan opena.

Francuskog tenisera, Adrijana Manarina, inače 19. na ATP listi, pobedio je prepustivši mu ukupno tri gema.

Nakon meča, Novak je pričao o završetku karijere i priznao da još uvek nema plan kada bi mogao da se oprosti od profesionalnog igranja tenisa.

- Pričao sam o tome u poslednje vreme. Iako sam broj jedan ne bih još napuštao tenis, već tek kada bih shvatio da nisam više konkurentan. Ipak i to može da se promeni. Otac sam i suprug, uživam u privatnom životu, imam i druge obaveze.

- Mislio sam da ću se ove godine osećati malo opuštenije, uz manje stresa na treninzima itd. ali to nije slučaj već je kao što je bilo i uvek. I u današnjem meću sam pokazao koliko su mi svi detalji igre važni i uvek nastojim da budem sve bolji. Frustrira me ako nešto ne bude dobro, i ta vatra mi je pomogla da ostanem u konkurenciji. Jedan deo mene i dalje uživa u procesu, ne zbog para itd. već zato što uživam. Ne vidim sebe kao ništa drugo nego velikog takmičara, i to je moj stili koji će me pratiti do kraja.

