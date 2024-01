"NE MOGU DA GA KRIVIM ZBOG TOGA" Đoković izjavio da će pobediti Frica i odmah dobio odgovor - Amerikanac samo ovo ima da kaže!

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

Poslovično prijatan i pun dužnog poštovanja bio je nasmejani Tejlor Fric na konferenciji za medije posle velike pobede nad prošlogodišnjim finalistom Melburna Stefanosom Cicipasom u 4 seta, a pred veliko četvrtfinale sa 10-strukim osvajačem Australijan Opena i njegovim “dobrim teniskim poznanikom” Novakom Đokovićem, koji ga je do sada pobedio u svih 8 mečeva koji su igrali.

O tome kako je zadovoljan igrom protiv Grka i naročito prvom pobedom nad kolegom iz Top 10 selekcije na jednom Grend Slemu, Tejlor kaže:

“Veoma sam srećan zbog ovog ishoda u meču koji sam odigrao dobro od početka do kraja. Srećan sam kako sam igrao pogotovo u poslednja tri gema, kada sam igrao skoro “u transu” i pogađao sve. Imao sam osećaj kao da u svakom trenutku činim pravu odluku i biram pravi udarac za odigrati, osećaj koji mi je nedostajao već neko vreme.”

Upitan da prokomentariše Novakovu izjavu da mu uslovi trenutno odgovaraju i da će pobediti ako ostvari svoj nivo igre, Fric je direktan:

“"Da sam ja nekog pobedio osam puta u nizu i ja bih bio pun samopouzdanja. Ne mogu da ga krivim zbog toga. Što se mene tiče, uslovi su sigurno ovde bolji za mene nego na US Openu ili Sinsinatiju. Ali, da budem iskren, jedini pristojan meč koji sam igrao protiv njega u poslednjih nekoliko duela je bio u Torinu na kraju 2022. godine kada sam servirao za osvajanje drugog seta i bio veoma blizu da ishod učinim krajnje neizvesnim. Posle toga sam pao u igri i svestan sam da bih morao da bude na mnogo višem nivou protiv njega nego što sam igrao do sada. Nadam se da ću biti spreman da odigram još jedan meč kao ovaj danas protiv Cicpasa.”

Da li je ovo najbolji meč na Grend Slemu koji je ikad odigrao – interesovali su se mediji?

“Igrao sam mnogo dobrih mečeva i ranije, ali ne protiv kalibra igrača kao što je Cicipas. Odigrao sam odličan meč od početka do kraja, odgovarao mi je stil njegove igre i dao mi priliku da primenim svoje najbolje udarce. Osetio sam se vrlo opušteno uoči meča, nasuprot tenziji koja me je pre pratila, i mnogo bih voleo da znam kako to da uvek priredim sebi”, objašnjava Amerikanac.

Da li je zadovoljan nivoom svojih nastupa na turniru do sada?

“Srećan sam jer su moja dva prethodna četvrtfinala došla kada sam bio bolje rangiran i kada mi se žreb otvarao, a sada mi se čini da sam morao da to zaista i zaradim na terenu i time povratim svoje mesto unutar Top 10 ATP liste”, kaže Fric.

Da li Fric očekuje da će Novak menjati strategiju protiv njega u odnosu na prethodne duele – s obzirom na to da je njegova igra sada drugačija?

"Ne mislim da će išta menjati jer do sada nije imao razloga da to čini – posle niza pobeda protiv mene. Sa nekim drugim igračima se dešavalo da ja pobedim ili izgubim pa se usled toga dešavaju neka prilagođavanja, ali su svi dosadašnji mečevi između mene i Novaka isključivo išli u jednom smeru. Zbog toga ne očekujem da će on išta menjati u svom pristupu našem narednom meču”, jasan je Amerikanac.

