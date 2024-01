MIŠO, DOBRO UPAMTI OVE NOVAKOVE REČI! Nole se obratio Kecmanoviću pred meč sa Alkarazom - ima savete ZLATA VREDNE za mlađeg kolegu

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

Pobeda Miomira Kecmanovića nad Tomijem Polom oduševila je tenisku Srbiju, a uživanje i čast koje će našem asu pružiti nastup u četvrtom kolu protiv drugog igrača sveta Karlosa Alkaraza u glavnom večernjem terminu programa na Rod Lejver Areni nije sve što je na pameti njegovog tima ali i onih koje ovaj meč posebno inspiriše.

Razume se, ide se na pobedu, pogotovo ako se ima u vidu neizvestan meč koji su njih dvojica odigrali na Mastersu u Majamiju 2022. (3 seta, 2 taj-brejka), a tu je od izuzetne važnosti svaka preporuka ili savet koji dolazi od onih koji ga bolje poznaju kroz takmičenje, naročito prvog igrača sveta i saigrača iz reprezentacije Srbije Novaka Đokovića.

foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP / Profimedia

Zato smo ga pitali – Nole, šta je to što bi savetovao Miši pred meč sa Karlosom?

“Miša je igrao fenomenalno, izvukao poslednja 2 meča u 5 setova, spasavao meč lopte protiv Štrufa i Pola i to protiv Nemca na manjem terenu, gde su drugačiji uslovi – brža podloga, pa samim time i brža igra. Izuzetno mi je drago da je ušao u četvrto kolo i smatram da je to potpuno zasluženo, jer je veliki radnik i veoma posvećen i koliko se trudi da napreduje. Na neki način me ne iznenađuje što beleži odlične rezultate. “U penjanju” je čak najavio da će ovo biti njegova godina i sa time se slažem. Mislim da će ovo biti njegova sezona i da će je obeležiti možda i sa njegovom najvećom pobedom do sada – sutra protiv Alkaraza!”, optimistično i patriotski počinje Novak, i nastavlja:

“Naravno, biće izuzetno teško jer je Alkaraz jedan od najboljih igrača na svetu i znamo kakav kvalitet poseduje. Miša ga dobro poznaje i siguran sam da će ga dobro analizirati. Mislim da će biti fizički spreman i da je to jako bitno jer će tu biti dosta iscrpljujućih dugih razmena u meču koji bi mogao da traje tri, četiri, pet sati – koliko god. Apsolutno mislim da ima šansu u tom meču, jer ima izuzetno čvrstu igru sa osnovne linije; vidim da je napravio značajan napredak i u servisu, gde sada servira i preko 200 km/h. Juče sam u par navrata video da je odservirao asove koji pre možda nisu bili karakteristični za njega. Ako bude dobro servirao, to će mu mnogo pomoći jer će na takav način uspeti da osvoji te toliko potrebne “lake, slobodne poene” i time takođe vrši konstantan pritisak na Alkaraza. Važno je da time ima i varijacije u igri, ali i da je u poziciji da Alkarazu oduzima vreme i ne da mu da se razigra”, kaže Đoković.

foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia

“To su sve taktičke stvari koje on i njegov tim već dobro znaju, ali je mnogo lakše nešto reći i planirati nego to izvesti na terenu – pogotovo ako igrate protiv tako kvalitetnog igrača…” zaključuje Novak za najbolji mogući savet i najavu pred najizazovniji meč u dosadašnjoj karijeri Miše Kecmanovića.

Kurir sport

Bonus video:

00:30 Australijan open, Novak Đoković, navijači, Melburn, tenis