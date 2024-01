UŽASNA PREDVIĐANJA TENISKOG EKSPERTA PRED NOVAKOV MEČ SA FRICOM: Zbog uslova će možda napraviti preko 100 NEIZNUĐENIH GREŠAKA

Najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće protiv Amerikanca Tejlora Frica u četvrtfinalu Australijan opena.

Đoković je u osmini finala pobedio Francuza Adrijana Manarina sa 3:0, dok je Fric nadigrao Grka Stefanosa Cicipasa sa 3:1.

Teniski stručnjak Vuk Brajović uključio se jutarnji program Kurir televizije gde je prokomentarisao Novakov veliki trijumf nad Francuzom. - Meč je bio veoma izazovan. Novak je testiran u svakom smislu, pre svega fizičkom, a samim tim i mentalnom. S obzirom na to da je Manarino poznat kao igrač koji ume da plete mrežu oko svojih protivnika, tim što ih stavi na velika fizička iskušenja, a onda im kolokvijalno rečeno smesti neki viner. Novak je bio veoma svestan toga da će Manarino ići na što duže poene i da će izazivati Novaka na greške. Novak ume protiv takvih igrača, on je protiv Manarina imao već tada skoro 4 prema 0 - rekao je Brajović i dodao:

- Ovo je bio peti triumf u njihovim međusobnim obračunima. Do te mere je to i taj meč postao neformalan u jednom trenutku da se Manarino zezao sa svojim boksom po izgubljenom drugom setu bez osvojenog gema. Tako da se u jednom trenutku čak i pojavila mogućnost da Novak najubedljivije dođe do pobede na jednom od svojih grend slemova. Mada Novak je rekao da njemu takav ambijent stvara tenziju i da uopšte nije bilo potrebno ići na neke nove, najefikasnije, najbrže, najubedljivije rekorde u smislu pobede (sa nulom) na Grand Slam-u, već je bilo samo važno završiti posao i biti spreman na ono što sledeće.

foto: Kurir televizija

Brajović se potom osvrnuo i na Novakov naredni meč protiv Tejlora Frica za koji smatra da neće biti lak zbog najavljenih visokih temperatura.

- Fric je ove godine imao muke, imao je probleme, vadio se, čupao se, ali evo, tu je pred četvrt finalom i svakako je spreman. Ono što bi neki analitičari tenisa rekli da Novaku ne ide u korist, je to što je Novak ponovo zakazan za dnevni termin. Što je veoma iznenađujuće s obzirom na to da ne pamtimo mi koji pratimo Australian open stručno već decenijama da je Novak zakazan dva puta uzastopce u dnevnom terminu i to u ovoj fazi turnira. Nažalost, sutra se prognozira najtopliji dan Australian opena od početka ovogodišnjeg prvog slema. Preko 30 stepeni u najavi, a kada je tako, biva uvek i veoma sparno, a Rod Lejver Arena postaje jedan lonac. I u tim uslovima Novaku nikad nije bilo prijatno da igra, tu je i odigrao taj jedan neslavni meč sa Simonom kada je napravio preko sto neiznuđenih grešaka. Nadamo se da će to što je trenirao ovih dana po toplom vremenu, da će to pomoći da se aklimatizuje na ove veoma neprijatne uslove - rekao je Brajović.

