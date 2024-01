ŽELEO JE MIŠA, ALI JE STVARNOST NALAGALA DRUGAČIJE - KARLOS JE IPAK BOLJI IGRAČ U OVOM TRENUTKU: Analiza meča Kecmanović - Alkaraz

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

Želeo je Miša, želeli smo i svi mi da se dođe do pobede na najvećoj aktuelnoj sceni svetskog tenisa – ali je stvarnost nalagala drugačije, potvrdivši da je Karlos Alkaraz u ovom trenutku ipak bolji igrač i svestraniji takmičar od našeg tenisera.

Rezultat od 6:4, 6:4, 6:0 je donekle i nebitan sada, jer ako Miša nije uspeo da iskoristi druge servise i relativno povoljan razvoj igre u sedmom gemu drugog seta, onda ni gubitak poslednjeg seta bez osvojenog gema ne treba uzimati previše teško. 43 vinera iz „topa sa zidina Mursije“, stalni pritisak na sve pozicije Kecmanovića, na momente neverovatni potezi iz defanzive i sijaset promišljeno odigranih poena iz svih pozicija na terenu bili su ubitačni miks protiv kojeg tek nekolicina igrača na turneji umeju da se postave i znaju šta bi bilo moguće odigrati sledeće – tada kada je Alkaraz pri vrhuncu svojih moći.

foto: Paul Crock / AFP / Profimedia

Večeras je to svakako bio na Rod Lejver Areni, a Miši – svaka čast na ovde postignutom (ponovio najbolji plasman u Melburnu i na Grend Slemovima uopšte, pobedio dvojicu nosilaca) i najbolje želje za nadgradnju na ovde ostvarenim uspesima u nastavku sezone koja dosta obećava.

Zanimljivi podaci sa ovog meča su to da je Alkaraz postao tek drugi igrač do 21 godine koji je došao do preko 85(.2) % ostvarenih pobeda na tvrdoj podlozi na Grend Slem turnirima (23-4 odnos pobeda i poraza), posle Džona Mekenroa. 26 pobeda bez izgubljenog seta na najvećim turnirima od ukupnog broja ostvarenih pobeda je proporcionalno drugi najbolji rezultat za Alkaraza (48.1%) koji je neki od igrača ispod 21 godine starosti ostvario u istoriji (Nadal vodi sa 54.4%).

foto: EPA Joel Carrett

Alkaraz je na Slemovima pobedio u 83.3% mečeva, a u tom uzrastu ispred njega su jedino bili Borg (84.4%) i Vilander (83.6%), a u 38 mečeva je zabeležio samo jedan poraz posle osvajanja prvog seta – poražen jedino od Imera upravo ovde u trećem kolu turnira 2021. godine.

Protiv ovakve „kolekcije“ uspeha teško je boriti se ako niste na vrhuncu svoje igre, a da bi se to desilo barem malo bi u tome morao da vam pomogne i Alkaraz, koji ove noći nije bio raspoložen za to... Idemo dalje, uz čestitke Miši na svemu prikazanom u Melburnu ove godine!

Kurir sport

