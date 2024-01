"ZADOVOLJAN SAM KAKO SAM PROŠAO NA AUSTRALIJAN OPENU OVE GODINE" Kecmanović sumirao utiske posle poraza od Alkaraza!

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

Na kraju zadovoljan ostvarenim, Miomir Kecmanović je došao na oproštajnu konferenciju za medije Australijan Opena 2024. da prenese svoja mišljenja predstavnicima medija iz Srbije.

“Mislim da sam igrao OK, da moj nastup u prva 2 seta nije bio tako loš. Doživeo sam brejk u prvom setu bezveze kada je loptica pogodila nec, u drugom takođe, i to je bilo odlučujuće. Pre bih protiv favorita kasno ulazio u meč, poklanjao bih 1. set pa tek onda kretao da igram, što nije bio slučaj večeras. Iako je treći set završen kako je završen, ni u njemu nisam loše igrao; imao sam 71% servis i samo 6 neiznuđenih grešaka, ali on je ušao u dobar ritam i nije mi dozvolio da se približim eventualno nekoj brejk lopti. Činjenica je da me je malo stigao umor iz prethodnih mečeva, da sam bio malo sporiji – ali kada se sve uzme u obzir – zadovoljan sam kako sam prošao na Australijan Openu ove godine”, sumira utiske Miša.

foto: EPA/JOEL CARRETT

“Par puta sam imao 30-30, 15-30, jednom I đus, ali je Alkaraz stalno bio agresivan, šetao me po terenu, imao sreće sa više pogođenih linija… Ništa, sve je to nauk za budućnost, kada ću nastojati da budem još agresivniji”, objašnjava Kecmanović činjenicu da nije imao brejk lopti.

“Najjače Alkarazovo oružje je da vas stalno pritiska, da vam ne da vremena da nešto napravite. Odmah kažnjava nedovoljno jaku ili duboku loptu i veoma teško mu je zabiti poen. Uvek traži nešto više od vas, i ako niste u stanju da to pružite – toliko o tome”, prenosi nam svoje utiske on.

Utisci igranja na Rod Lejver Areni su svakako izuzetni. “Spoljni tereni su znatno brži, imate utisak da igrate bukvalno na drugom turniru. Imate više prostora, lopte su sporije, igra se drugačiji tenis ukratko. Bilo je super igrati na Lejveru i to predstavlja ostvarenje jedne velike želje. Igrao sam na centralnom terenu Vimbldona, sada i u Melburnu – i jedino mi je žao što meč nije bio nešto neizvesniji”, kaže Kecmanović.

foto: Paul Crock / AFP / Profimedia

Naučeno iz Melburna?

“Video sam da mogu da igram na ovom nivou, da nisam slučajno igrao 4 kolo ove i 2022. godine i da u međuvremenu nisam zaboravio da igram tenis. Jednostavno, mora da se radi na nekim stvarima, što znači da nastavljam i dalje istim putem. Mnogo ravnopravnije sam igrao sa svim protivnicima ovde osim sa Alkarazom, ali će mi ovaj meč puno značiti jer sam video šta sve treba da popravim da bih bio konkurentniji. Novak, Siner, Medvedev i on su napravili značajnu razliku između njih i ostalih igrača u top 10 selekcij i van nje, pa nam preostaje da učinimo sve kako bismo smanjili tu razliku”, prenosi nam utiske naš as.

Miša Kecmanović će u nastavku sezone igrati Delrej Bič, ali razmišlja da li će se pojaviti i u Dalasu jer će nastojati da sa svojim novim timom drugačije planira sezonu kako bi omogućio sebi i malo više strateškog odmora – te neće juriti da igra previše turnira ove godine. Što se Dejvis Kup tima tiče, Kecmanović se stavio na raspolaganje selektoru – ali pošto se igra na šljaci – “očekivaće odgovor od selektora po pitanju toga da li će zaista biti potreban reprezentaciji u meču protiv Slovačke”.

Kurir sport

Bonus video:

00:20 Melburn, Australijan open, navijači, tenis