MLADI SRBI ZABLISTALI NA ČUVENIM TERENIMA: Anastasija i Pavle osvojili međunarodne pehare na “Zvezdi”

Turniri koji su sinonim za radost mladih snaga, koji su tradicija duga 15 godina, kojima startuje svaka sezona, turniri iz kalendara Tenis Europe i ITF čiji je domaćin TK Crvena zvezda dobili su nove šampione, ovaj put šampione 2024!

Teniska sezona u Srbiji od 2009. startuje svima omiljenim Božićnim međunarodnim turnirima koji su ujedno i prilika da se provere snage mladih takmičara nakon zimskih priprema i prva prilika za sticanje bodova za međunarodne rang liste.

Od 08. do 21. januara 2024. na terenima “Zvezde” borilo se 250 takmičara iz 31 zemalje sveta. Prvi turnir bio je u znaku 14-godišnjaka, Point Open za tenisku evropsku rang listu do 14 godina (od 08.01. do 14.01.2024), a zatim je usledio Data-Driven Lab Open za ITF svetsku rang listu do 18 godina (od 15.01. do 21.01.2024).

Među domaćim takmičarima u protekle dve nedelje su se istakli Pavle Stoiljković osvajanjem šampionskog trofeja Point Opena do 14 koji je u finalu salvadao predstavnika Slovačke Maksa Lorincika 6:4, 6:2. U finalu ovog turnira u konkurenciji devojčica pobedu je odnela predstavnica BiH Tea Kovačević koja je u borbi zatron bila bolja od kineskinje Sun Ksinran 6:4, 0:6, 6:4.

1 / 6 Foto: TK CZ

Pobednički pehar takmičenja Data-Driven Lab Open do 18 godina za Srbiju je iskovala Anastasija Cvetković koja je u srpskom finalu pobedila članicu TK Crvena zvezda Milicu Popovski 6:2, 6:0. U muškoj konkurenciji ITF turnira do 18 godina na “Zvezdi” trijumfovao je predstavnik Grčke Andreas Mesis koji je u finalu pobedio Mađara Janoša Major Arnoa 6:4, 6:3.

Vise od 40 takmičara iz Srbije osvojilo je na ovim turnirima bodove za evropsku i svetsku rang listu.

“Razlog zbog kojeg trajemo deceniju i po, zbog kojeg iz godine u godine radimo na tome da ovi turniri budu bolji, jači, sadržajniji je upravo taj da naša deca osvoje važne i vredne međunarodne poene igrajući kod kuće. Ponosni smo na činjenicu da je čak 40 takmičara iz Srbije ove godine uzelo bodove na terenima “Zvezde” i da su gosti iz drugih zemalja bili zadovoljni uslovima takmičenja i gostoprimstvom. Okrećemo se narednim izazovima, mnoštvu teniskih inovacija i turnira koje planiramo u 2024, u godini u kojoj svi očekujemo da teniska turbina na našoj sceni dobije nove oblike i prosperitet” – rekao je Slobodan Vojinović direktor TK Crvena zvezda.

Najpoznatiji domaći takmičari koji su osvojili Božićne “Zvezdine” turnire su Miomir Kecmanović, Olga Danilović i Mia Ristić koji sada nastupaju za najjače sastave reprezentacije Srbije u Bili Džin King kupu i Dejvis kupu.

Kurir sport